Некоторые считают, что данные процессоры не планируются к выходу, так как поколение Meteor Lake предназначено для мобильного сегмента

Известный инсайдер @momomo_us обнаружил упоминание Meteor Lake-S в списке программного обеспечения Intel Management Engine. Intel MTL-S является аббревиатурой от Meteor Lake-S, серии процессоров Intel Core следующего поколения. Они будут иметь не только новый техпроцесс (Intel 4), но и новую гибкую мозаичную архитектуру. Это означает, что процессоры будут состоять из отдельных чипов CPU, GPU и SOC. На уровне процессора будет по-прежнему использоваться гибридная архитектура с эффективными и высокопроизводительными ядрами, но Intel еще не предоставила точных конфигураций для мобильных и настольных процессоров Meteor Lake.

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Стоит отметить, что Intel демонстрировала свои мобильные процессоры на различных мероприятиях, но еще не представила настольный модельный ряд Meteor Lake. Не было подтверждено, что Meteor Lake будут выпущены для настольных компьютеров, но Intel сообщила, что тепловой диапазон будет варьироваться от 5 до 125 Вт.

Недавно компания объявила, что обсудит будущие серии Meteor Lake и Arrow Lake на конференции Hot Chips в августе. Вероятно, это будет обзор архитектуры мобильной платформы, которая должна появиться в следующем году.

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По словам инсайдера @kopite7kimi, следует ожидать запуска Meteor Lake-S не ранее 2024 года, в то время как другие инсайдеры предположили, что настольных Meteor Lake вообще не существует и не планируется.