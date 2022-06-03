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Чипсет Dimensity 8100 возглавил рейтинг AnTuTu для среднего сегмента
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 Группа анализа данных AnTuTu завершила исследование производительности смартфонов на платформе Android за май 2022 года и обнаружила, что рейтинг в верхней части рынка не изменился по сравнению с апрельскими показателями, оставив смартфоны Black Shark 5 Pro, RedMagic 7 Pro и Legion Y90 на лидирующих позициях.

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 Это не является слишком большим сюрпризом, поскольку в последнем месяце 2021 года было выпущено несколько топовых моделей. С другой стороны, премиальный сектор среднего класса является более интересным благодаря нескольким новым смартфонам, появившимся в последнее время. Пять недавно дебютировавших устройств данной категории поднялись на вершину рейтинга AnTuTu с учетом их стоимости и характеристик.

 Смартфон Vivo S15 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обошел своих конкурентов и занял первое место, за ним следуют Realme GT Neo 3 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также Redmi Note 11T Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и аналогичным конкурентам объемом встроенной памяти в 256 ГБ с процессором Dimensity 8100.

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 Это тоже не должно вызывать удивления, поскольку Dimensity 8100 является более дорогим субфлагманским чипсетом MediaTek. Топ-5 полностью состоит из устройств на его основе, за исключением Reno8 Pro+, находящемся на четвертом месте. Даже OnePlus Ace, являющийся первым в мире устройством на чипсете Dimensity 8100-MAX, удалось занять только шестое место.

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