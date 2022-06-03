На данный момент рейтинг игры на Android довольно высокий и составляет 4,7 балла

Diablo Immortal, разработанная в первую очередь для мобильных устройств и анонсированная в конце 2018 года, представляет собой бесплатную массовую многопользовательскую ролевую онлайн-игру с функцией перекрестного сохранения. Как и следовало ожидать от Blizzard, прогресс игрока будет привязан к учетной записи Battlenet.

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Diablo Immortal сохраняет художественный стиль Diablo III и имеет с ним довольно много общего в игровом процессе, например, разрушаемое окружение и изометрический графический стиль, общий для всех игр серии. Однако общий тон игры сближает ее с мрачным миром Diablo II. Действие разворачивается спустя полвека после событий Diablo II и до Diablo III.

Несмотря на то, что первоначальный выпуск игры был запланирован на 2019 год, её выход состоялся только спустя три года. Теперь игроки наконец-то могут насладиться прокачкой своих персонажей, участвуя в различных одиночных сражениях, но они также могут объединяться в отряды численностью до 8 игроков, вступать в кланы или принимать участие в различных соревновательных PvP событиях.





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Страница игры в Google Play уже показывает более миллиона загрузок с рейтингом 4,7 после 159 тысяч отзывов пользователей. Apple App Store в этом плане является менее популярным магазином с оценкой 3,9.