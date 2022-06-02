Кроме того, в сеть также попал предполагаемый график выхода новой серии видеокарт, который может состояться в сентябре

Еще в марте Игорь Валлоссек из Igor’s LAB делал некоторые прогнозы на основе просочившихся схем печатных плат серии Nvidia RTX 4000. Казалось, что Nvidia может повторно использовать текущий дизайн RTX 3090 Ti для карт следующего поколения, чтобы сделать их более экономически выгодным для партнеров. Тем временем появились другие утечки, и теперь Игорь Валлоссек обновил предыдущие схемы печатных плат новой информацией, полученные от неназванного партнера Nvidia.

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Игорь Валлоссек старался не разглашать имена тех, кто предоставил новые схемы. Он получил изображения реальной печатной платы, но не мог опубликовать их, не стерев все серийные номера, расположенные по плате, поэтому инсайдер наложил схему новой платы поверх выпущенного в марте дизайна.

Как отмечает ресурс Videocardz, в серии RTX 4000 снова будут использоваться две конструкции печатных плат. Существует модель PG139 с V-образным вырезом, которая будет использоваться для моделей Founders Edition и некоторых премиальных дизайнов, а также есть вариант PG136 с прямоугольной печатной платой. Предполагается, что последний будет использоваться в более доступных моделях, например, без суффикса Ti. Схемы показывают аналогичную компоновку конденсаторов и памяти модели PG139, а также четыре разъема дисплея, которые могут включать новые порты DisplayPort 2.0.

В левом верхнем углу есть разъем NV-Link, это наводит на мысль, что данная печатная плата предназначена только для моделей RTX 4090, поскольку этот тип разъема в настоящее время есть только на картах RTX 3090. Точный показатель TDP новых карт до сих пор остается загадкой. Одни источники указывают мощность до 600 Вт, а другие - только 450 Вт. Печатная плата PG136 оснащена 16-контактным разъемом питания, поэтому Nvidia теоретически может увеличить TDP до 600 Вт.

Последний отчет Игоря Валлоссека также содержит дополнительные намеки относительно даты выпуска новых карт серии RTX 4000. Июнь будет использован для корректировки спецификаций и проверочных тестов будущих графических процессоров, а первые рабочие образцы должны быть доступны в середине июля, и именно тогда могут начать появляться утечки производительности. В начале августа должен появиться окончательный исходный код BIOS, а массовое производство может начаться в конце августа.

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Основываясь на этой информации, временем выхода нового поколения видеокарт Nvidia может стать конец сентября или начало октября. Напомню, что согласно имеющейся информации, первой видеокартой нового поколения станет RTX 4090, и только после этого, спустя некоторое время, появятся более доступные модели RTX 4080 и RTX 4070.