Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Стал известен дизайна печатной платы Nvidia RTX 4000
Кроме того, в сеть также попал предполагаемый график выхода новой серии видеокарт, который может состояться в сентябре
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

 Еще в марте Игорь Валлоссек из Igor’s LAB делал некоторые прогнозы на основе просочившихся схем печатных плат серии Nvidia RTX 4000. Казалось, что Nvidia может повторно использовать текущий дизайн RTX 3090 Ti для карт следующего поколения, чтобы сделать их более экономически выгодным для партнеров. Тем временем появились другие утечки, и теперь Игорь Валлоссек обновил предыдущие схемы печатных плат новой информацией, полученные от неназванного партнера Nvidia.

реклама

 Игорь Валлоссек старался не разглашать имена тех, кто предоставил новые схемы. Он получил изображения реальной печатной платы, но не мог опубликовать их, не стерев все серийные номера, расположенные по плате, поэтому инсайдер наложил схему новой платы поверх выпущенного в марте дизайна.

 Как отмечает ресурс Videocardz, в серии RTX 4000 снова будут использоваться две конструкции печатных плат. Существует модель PG139 с V-образным вырезом, которая будет использоваться для моделей Founders Edition и некоторых премиальных дизайнов, а также есть вариант PG136 с прямоугольной печатной платой. Предполагается, что последний будет использоваться в более доступных моделях, например, без суффикса Ti. Схемы показывают аналогичную компоновку конденсаторов и памяти модели PG139, а также четыре разъема дисплея, которые могут включать новые порты DisplayPort 2.0.

 В левом верхнем углу есть разъем NV-Link, это наводит на мысль, что данная печатная плата предназначена только для моделей RTX 4090, поскольку этот тип разъема в настоящее время есть только на картах RTX 3090. Точный показатель TDP новых карт до сих пор остается загадкой. Одни источники указывают мощность до 600 Вт, а другие - только 450 Вт. Печатная плата PG136 оснащена 16-контактным разъемом питания, поэтому Nvidia теоретически может увеличить TDP до 600 Вт.

 Последний отчет Игоря Валлоссека также содержит дополнительные намеки относительно даты выпуска новых карт серии RTX 4000. Июнь будет использован для корректировки спецификаций и проверочных тестов будущих графических процессоров, а первые рабочие образцы должны быть доступны в середине июля, и именно тогда могут начать появляться утечки производительности. В начале августа должен появиться окончательный исходный код BIOS, а массовое производство может начаться в конце августа.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

 Основываясь на этой информации, временем выхода нового поколения видеокарт Nvidia может стать конец сентября или начало октября. Напомню, что согласно имеющейся информации, первой видеокартой нового поколения станет RTX 4090, и только после этого, спустя некоторое время, появятся более доступные модели RTX 4080 и RTX 4070.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx 40 #rtx 4080 #rtx 4070 #nvidia ada lovelace
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Steam опубликовала результаты ежемесячного опроса по оборудованию
SAPPHIRE официально представила видеокарту Radeon 6700
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
47
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
20
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
19
Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
1
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
20 смартфонов Xiaomi не получат прошивку MIUI 13.5
+
AnTuTu назвал десятку самых производительных в мире смартфонов
5
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
7
Игроки в ужасе от масштабов «доната» в Diablo Immortal
9
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
36
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
20
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
В России стартовало производство моноблоков с высоким уровнем локализации для нужд госсектора
4
Спрос на видеокарты снижается, цены падают, а майнеры могут насытить рынок недорогими GPU – TH
5
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов среднего уровня
2
Австралийские ученые обнаружили самое большое растение на планете - ему не менее 4 500 лет
+
Европа продолжает бить по энергоносителям из РФ – цены на нефть растут, а закупка газа бьёт рекорды
2
Видеокарты снова становятся доступны обычным геймерам из РФ – Radeon RX 6600 стоит всего 29 500р
18
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеоадаптеры
4
Xiaomi выпустила недорогие беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro
1

Популярные статьи

Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
77
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
143
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
38
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
15
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
40
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
23
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Космический хоррор The Callisto protocol станет клоном оригинального Dead Space
5
History: Исследователи впервые секвенировали геном древнего жителя Помпеи
2

Сейчас обсуждают

3pper
00:10
Таки RX. Прояб автора, но не там где все подумали. Просто 6700, без RX
SAPPHIRE официально представила видеокарту Radeon 6700
Pavelshakh
00:02
Явился - не запылился.
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
saf-saf
00:01
"Поц" - еврей что ли? В СССР объективно был тоталитаризм - политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Вспоминаем ...
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Konstantin Tigay
23:47
Более производительнее?) Автор, тебя самого не смущает масло масляное?
Продюсер Fable 4 рассказала о проблемах с разработкой игры
Андрей Маликов
23:47
https://overclockers.ru/st/legacy/blog/413340/306175_O.png
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
saf-saf
23:46
Ты ищешь себе оправдания - это видно))) И пендосам, которые всю жизнь играли против СССР, а потом и против России. Санкции "приходится вводить" - смешной, ну значит и России приходится отвечать.))) СШ...
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
😎
23:44
Стал известен дизайна? Таджик статью писал?
Стал известен дизайна печатной платы Nvidia RTX 4000
darses
23:44
Я просто поражаюсь заплатить щтуку евро Всегда можно сэкономить 300 . Ловят китайский рандом. )))) Вперед и с песней . Алигархи только рады. Всегда можно получить рандом или кирпич. А отправять то...
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
indieeugene
23:40
А под свой аккаунт нельзя войти, только как новый пользователь покупать?
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
Василий Иванович
23:39
Отличная статья, очень полезная. Думал что вот сейчас комментарии с обсуждением почитаю, там еще больше полезного подскажут. Ага. Большинство комментариев от дебильных детишек. (
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем