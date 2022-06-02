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Процессор Raptor Lake-S с 24 ядрами на 32% более производительнее Core i9-12900K
Об этом свидетельствует тестирование на UserBenchmark
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 Intel лишь мельком показала грядущие процессоры Raptor Lake 13-го поколения в действии, но ранние образцы начали появляться на различных сайтах для тестирования. Последняя подобная утечка произошла на UserBenchmark, который показывает 24-ядерный, 32-поточный процессор Raptor Lake.

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 К настоящему времени уже известно, что Raptor Lake получат больше ядер, чем текущее поколение процессоров Intel. В то время как у Alder Lake было максимум 16 ядер (8P + 8E) и 24 потока во флагманском процессоре Core i9-12900K, ожидается, что Raptor Lake увеличит количество ядер до 24 ядер, а количество потоков до 32. Из этих 24 ядер восемь ядер являются производительными, а 16 будут энергоэффективными.

 Согласно информации из UserBenchmark, неизвестный процессор Raptor Lake-S (вероятно Core i9-13900K) имеет базовую тактовую частоту 2,4 ГГц и 4,6 ГГц в режиме ускорения. Частота разгона кажется довольно низкой, учитывая, что AMD продемонстрировала 16-ядерный прототип Ryzen 7000 с возможностью разгона до 5,5 ГГц. Ранее сообщалось о том, что Intel хочет в чипах Raptor Lake повысить частоту до 5,5 ГГц.

 В тестах производительность Raptor Lake не является высокой, но это наверняка является результатом низких частот инженерного образца. Таким образом серийный процессор должен показать совершенно иной результат. Кроме того в тестировании использовалась оперативная память объемом 32 ГБ стандарта DDR5-4800. Быстрая память DDR5 будет доступна ко времени, когда Raptor Lake выйдет на рынок, что еще больше повысит производительность процессоров.

 Другим интересным моментом в тесте является упоминание графического процессора Arc A770 Alchemist, который также является ограничивающим фактором, влияющим на результаты тестов для системы Raptor Lake. При этом тест, похоже, не совсем поддерживает эту карту, поскольку он обнаруживает только 1 ГБ видеопамяти.

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 Помимо этой информации, из самой записи теста мало что можно узнать о процессоре. Однако по сравнению с системой Core i9-12900K рассматриваемая конфигурация чипа Raptor Lake имеет средний балл 114%. При этом многоядерная производительность на 32% выше по сравнению с Core i9-12900K из-за большего количества ядер и потоков.

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