Компания MiTAC становится первым производителем материнских плат, подтвердившим поддержку процессоров Raptor Lake-S для своей промышленной материнской платы PH12ADI Mini-ITX текущего поколения. Судя по заявлению, процессоры поддерживают оперативную память SO-DIMM без EEC с частотой до 5200 МГц. Такая скорость превышает стандарт JEDEC, равный 4800 МТ/с, а это может навести на мысль, что такое значение является самой низкой частотой, изначально поддерживаемой Raptor Lake.
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В данном случае следует подчеркнуть тот факт, что рассматривается материнская плата корпоративного класса, которая даже не основана на потребительском чипсете среднего или высокого уровня, а либо относится к низкому уровню(H610), либо к корпоративному (Q670) текущего поколения. Ожидается, что будущие чипсеты 700-й серии принесут некоторые инновации в области питания процессора и поддержки памяти с более высокой частотой.
Кроме того, как уже сказано, материнская плата PH12ADI имеет форм-фактор Mini-ITX и поддерживает только мобильную память SO-DIMM.