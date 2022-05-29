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Процессор Amazon Graviton3 получит 64 ядра
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 Как известно, компания Amazon разрабатывает собственные процессоры Graviton. В настоящее время к выходу готовится уже третье поколение таких процессоров.

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 Чипы Graviton от Amazon являются процессорами на архитектуре Arm, которые компания разрабатывает и производит сама для себя. Доступными для других компаний и общественности процессоры становятся виртуально через сервис AWS (Amazon Web Services). Amazon с гордостью объявила, что Epic Games, Formula 1 и Twitter тестируют процессоры Graviton3 в преддверии их релиза.

 Amazon не стала вдаваться в подробности спецификаций, заявив лишь, что Graviton3 имеет 64 ядра в каждом вычислительном чиплете. В общей сложности процессор состоит из 55 миллиардов транзисторов, что почти в два раза больше, чем у Graviton2, и даже больше, чем у 64-ядерного процессора AMD Epyc Rome.

 На рисунке ниже представлена схема процессора. Посередине находится монолитный вычислительный кристалл со всеми ядрами. Снизу от него находится пара контроллеров PCIe 5.0, а по бокам - четыре контроллера DDR5, каждый из которых, судя по схеме, имеет два канала.

 По заявлению Amazon, Graviton3 на 25% быстрее на ядро, чем его предшественник 2020 года. При работе со всех ядер его пропускная способность с плавающей запятой удваивается, а производительность машинного обучения утроилась.

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