Информация об этом стала известна благодаря найденным записям из патча для Linux

Будущие графические процессоры AMD Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3 будут одними из первых, поддерживающих полную реализацию DisplayPort 2.0, что означает поддержку разрешений вплоть до 16K с частотой обновления 60 Гц, а также HDMI 2.1 48G, означающую поддержку разрешений до 10K с частотой обновления 100 Гц

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Новый патч для Linux, обнаруженный @Kepler_L2, показывает, что по крайней мере некоторые из графических процессоров AMD Radeon RX 7000 следующего поколения с архитектурой RDNA 3 также будут иметь обновленный движок Display Controller Next (DCN), поддерживающий высокую скорость передачи данных. Скорее всего, будут поддерживаться режимы передачи DisplayPort 2.0 UBHR 13.5 и UHBR 20, обеспечивающие пропускную способность до 54 Гбит/с и 80 Гбит/с соответственно, а также скорость передачи HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 Гбит/с.

DisplayPort 2.0, поддерживающий режим передачи UHBR 20, может работать в режиме 7680 × 4320 при 85 Гц или 10K при 60 Гц без сжатия потока отображения (DSC) и даже с более высокими разрешениями. UHBR 13.5 Display Port 2.0 немного медленнее, но все же может поддерживать режим 8K HDR с частотой обновления 60 Гц. Для передачи данных со скоростью 54–80 Гбит/с без ошибок, которые могут привести к появлению визуальных артефактов, DisplayPort 2.0 использует прямую коррекцию ошибок (FEC), усложняющую работу контроллера дисплея и масштабирующего устройства монитора. Также потребуется использовать сертифицированные VESA кабели DP80 для режимов UHBR 13.5 и UHBR 20.

Выпустив APU Ryzen RX 6000, AMD стала первой компанией, частично реализовавшей интерфейс VESA DisplayPort 2.0 с режимом UHRB 10 (10 Гбит/с на полосу), которого достаточно для работы с монитором 8K с частотой обновления 30 Гц без использования DSC. UHBR 10 может быть хорошим компромиссом на данный момент, поскольку высокопроизводительные интерфейсы, как правило, потребляют много энергии, а на рынке сейчас не так много мониторов с разрешением 8K. Но для высокопроизводительных дискретных графических процессоров следующего поколения AMD готовит значительно более совершенный и ориентированный на будущее контроллер дисплея.

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В дополнение к DisplayPort 2.0 с поддержкой UHBR 20, новые графические процессоры также будут иметь режим передачи HDMI 2.1 4x12 Гбит/с, что означает возможность работы с разрешением 8K при 60 Гц с HDR и дискретизацией цветности 4:4:4 и переменной частотой обновления с DSC 1.2.