Это стало ясно из показанного геймплея игры Ghostwire: Toyko

Роберт Хэллок и Фрэнк Азор из AMD сегодня дали интервью PCWorld «The Full Nerd», где они ответили на некоторые острые вопросы, касающиеся основного доклада с Computex демонстрации процессоров Ryzen 7000.

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Компания AMD помимо раскрытия сведений о новой платформе AM5 и материнских платах серии 600 предоставила новую информацию о процессорах Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen4. Хотя новая серия не появится в продаже по крайней мере до сентября, потенциальные покупатели задавались вопросом, что именно AMD хотела сказать своим поклонникам.



Одной из тем стала демонстрация игры Ghostwire: Toyko на 16-ядерном инженерном образце процессора Ryzen 7000, работающим на частоте более 5 ГГц. Роберт Хэллок подтвердил, что в этом тесте не использовалось какое-либо специальное охлаждение. AMD использовала 280-мм жидкостный кулер Asetek «все в одном» для демонстрации. Процессор работал на инженерной платформе AMD с памятью DDR5-6000 CL30 объемом 32 ГБ.

Этот образец не был разогнан, а работал на стандартной частоте, превышающей 5 ГГц для большинства потоков. Частота колебалась от 5,2 до 5,5 ГГц на нескольких ядрах, но в конечном итоге она будет зависеть от игры.





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Кроме того, Халлок подтвердил, что заявление о 170 Вт на слайдах AMD Computex действительно относится к PPT (мощности сокета), а не к TDP отдельного процессора. Роберт объясняет, что основной причиной увеличения мощности PPT для сокета AM5 было повышение частоты многоядерных процессоров. Более высокий PPT означает более высокий TDP, что способствовало более высокой частоте процессоров AMD Ryzen 7000.