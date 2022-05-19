Время выхода и стоимость новинки пока не известны

Микроархитектура Nvidia Turing уже довольно старая. Тем не менее компания пока не готова от неё отказываться. Пару дней назад портал VideoCardz сообщил, что Nvidia приготовила ещё одну видеокарту на данной архитектуре - GeForce GTX 1630.

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Предыдущие видеокарты серии X30: GeForce GT 730 или GeForce GT 1030 относились к линейке GT. Из названия следует, что новинка относится к бюджетному сектору. Теперь она заняла место карты начального уровня в линейке GTX, которое ранее принадлежало GeForce GTX 1650.

Сегодня в сеть попала информация о возможных спецификациях GeForce GTX 1630. Предполагается, что бюджетник будет использовать кристалл Nvidia TU117. TU117 является самым маленьким чипом Turing, который Nvidia использовала в других моделях видеокарт, таких как GeForce GTX 1650 или GeForce MX550.

Чип TU117 имеет 16 потоковых мультипроцессоров (SM), что дает в сумме 1024 ядер CUDA. GeForce GTX 1650 имеет 14 включенных SM (896 ядер CUDA), это означает, что у GeForce GTX 1630 их будет гораздо меньше. VideoCardz считает, что GeForce GTX 1630 получит только 8 SM или 512 ядер CUDA. Это ровно половина того, что имеет TU117, и на 43% меньше, чем у GeForce GTX 1650.

GeForce GTX 1630 может получить тактовую частоту 1800 МГц, но неизвестно, является ли указанное значение эталонным значением или уже заводским разгоном. GeForce GTX 1650 обеспечивает до 61% более высокую производительность FP32, чем GeForce GTX 1630, тогда как Radeon RX 6400 имеет преимущество до 94%. Ранние обзоры показали, что Radeon RX 6400 находится на одном уровне с GeForce GTX 1650 с точки зрения производительности, поэтому GeForce GTX 1630 будет еще медленнее, чем видеокарта Navi 24. Вопрос в том, насколько медленнее.

GeForce GTX 1630, как сообщается, будет иметь 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с. Скорее всего Nvidia ограничит память 64-битным интерфейсом. Таким образом, GeForce GTX 1630 может обеспечить пропускную способность памяти только до 96 Гбит/с, что на 25% ниже, чем у GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400. Напомню, что оригинальная GeForce GTX 1650 вышла с памятью GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с, но впоследствии Nvidia выпустила три новых варианта с памятью GDDR6 12 Гбит/с, увеличив пропускную способность со 128 Гбит/с до 192 Гбит/с. Таким образом, если сравнить GeForce GTX 1630 с вариантами GDDR6, то можно увидеть снижение пропускной способности памяти на 50%.

Несмотря на меньшее количество ядер CUDA, GeForce GTX 1630 может сохранить мощность 75 Вт. Возможно, дополнительный запас мощности является причиной того, что GeForce GTX 1630 будет работать на более высоких тактовых частотах.

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Точная рекомендованная производителем розничная цена GeForce GTX 1630 все еще не определена, но она скорее всего будет стоить менее 150 долларов. GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400 имеют рекомендованную производителем розничную цену 148 и 159 долларов соответственно, поэтому GeForce GTX 1630 для конкуренции придется иметь еще более привлекательный ценник.