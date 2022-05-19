Это подтверждает попавший в сеть скриншот CPU-Z с характеристиками процессора

Недавно в сеть попал скриншот, предположительно показывающий конфигурацию кэша процессора Intel Core 13-го поколения, который был опубликован OneRaichu.

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Стоит сказать, что нет никакого способа определить, является ли представленный на снимке образец флагманским процессором Raptor Lake. Однако ясно, что предполагаемый снимок экрана показывает модель с комбинацией из 8 больших ядер и 16 маленьких ядер. В серии Intel Core 13-го поколения будет использоваться новая микроархитектура производительных ядер под названием Raptor Cove. Хотя количество этих ядер не изменится, есть информация, что каждое ядро получит больше кэш-памяти. Это подтверждено скриншотом ниже.

Напомню, что серия процессоров Alder Lake 12-го поколения имеет 1280 КБ кэш-памяти L2 и 3072 КБ кэш-памяти L3 на каждое ядро Golden Cove. Гибридная архитектура также включает до двух кластеров по четыре ядра Gracemont. Каждый из этих кластеров имеет доступ к 2048 КБ кэш-памяти L2 и 3072 КБ кэш-памяти L3.

Скриншот CPU-Z, опубликованный OneRaichu, показывает конфигурацию кешей L1, L2 и L3. Это подтверждает, что кэш L2 получит 2 МБ на каждое производительное ядро и 4 МБ на кластер малых ядер. Эта модель будет включать четыре таких кластера из 16 малых ядер. Фактически, множитель «16» подтверждает именно это. Такая конфигурация соответствует 32 МБ кэш-памяти L2, а в сочетании с 36 МБ кэш-памяти L3 общий объем кэш-памяти составляет 68 МБ, что на 24 МБ больше, чем у Alder Lake.

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Интересно, что преемник Raptor Lake под кодовым названием Meteor Lake должен предлагать меньший на 3 МБ объем кэш-памяти L2 для кластера небольших малых ядер. Однако до сих пор не известно, какие конфигурации настольных процессоров чипов планируются к производству.