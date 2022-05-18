AMD впервые представила вычислительный графический процессор Instinct MI100 на основе архитектуры CDNA в 2020 году в качестве конкурента Nvidia A100 для ускорения рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений (HPC). Позже также появились модели Instinct MI200 и MI250X на базе CDNA 2. Теперь появилась некоторая информация о грядущем Instinct MI300 на базе архитектуры CDNA 3.
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Информация поступила от AdoredTV, который получил внутренний слайд с подробным описанием Instinct MI300. Согласно информации из просочившегося слайда, Instinct MI300 на самом деле будет представлять собой APU с процессором на архитектуре Zen 4, работающим вместе с графическим процессором и общей памятью HBM.
Инсайдер @Komachi_Ensaka впервые написал в Твиттере о большом APU для MI200 в декабре 2019 года, за которым последовал твит @ExecuFix в сентябре 2021 года, указывавшем на новый сокет под названием SF5, поддерживающий MI300. Тем не менее AMD рассматривала концепцию мегаэкзафлопсного APU с 32 ядрами ЦП, графическим процессором и памятью DRAM с 2015 года и даже опубликовала статью «Проектирование и анализ APU для экзафлопсных вычислений» в 2017 году.
Недавно просочившийся слайд хорошо коррелирует с приведенной выше информацией. Ожидается, что разработка APU на базе Zen 4 и CDNA 3 будет завершена к концу мая, а первый работающий образец в лабораториях ожидается к третьему кварталу. Это сделает его самым большим экзафлопсным APU x86 для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.
Хотя эта информация, скорее всего, соответствует действительности, неясно, будет ли AMD создавать все ускорители CDNA 3 в виде APU или производить отдельно GPU и APU.