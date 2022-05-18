Кроме того он получит графический процессор CDNA 3 и общую памятью HBM

AMD впервые представила вычислительный графический процессор Instinct MI100 на основе архитектуры CDNA в 2020 году в качестве конкурента Nvidia A100 для ускорения рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений (HPC). Позже также появились модели Instinct MI200 и MI250X на базе CDNA 2. Теперь появилась некоторая информация о грядущем Instinct MI300 на базе архитектуры CDNA 3.

реклама

Информация поступила от AdoredTV, который получил внутренний слайд с подробным описанием Instinct MI300. Согласно информации из просочившегося слайда, Instinct MI300 на самом деле будет представлять собой APU с процессором на архитектуре Zen 4, работающим вместе с графическим процессором и общей памятью HBM.

Инсайдер @Komachi_Ensaka впервые написал в Твиттере о большом APU для MI200 в декабре 2019 года, за которым последовал твит @ExecuFix в сентябре 2021 года, указывавшем на новый сокет под названием SF5, поддерживающий MI300. Тем не менее AMD рассматривала концепцию мегаэкзафлопсного APU с 32 ядрами ЦП, графическим процессором и памятью DRAM с 2015 года и даже опубликовала статью «Проектирование и анализ APU для экзафлопсных вычислений» в 2017 году.

Недавно просочившийся слайд хорошо коррелирует с приведенной выше информацией. Ожидается, что разработка APU на базе Zen 4 и CDNA 3 будет завершена к концу мая, а первый работающий образец в лабораториях ожидается к третьему кварталу. Это сделает его самым большим экзафлопсным APU x86 для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Хотя эта информация, скорее всего, соответствует действительности, неясно, будет ли AMD создавать все ускорители CDNA 3 в виде APU или производить отдельно GPU и APU.