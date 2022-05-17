Новинки представлены двумя моделями

Информация о графических картах Intel под кодовым названием Arctic Sound для центров обработки данных уже давно присутствует на профильных ресурсах. Эти карты без особого шума были анонсированы в конце марта и должны появиться в продаже примерно в третьем квартале текущего года. Сотрудникам ServeTheHome посчастливилось увидеть эти карты на мероприятии Intel Vision на прошлой неделе.

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Семейство Intel Arctic Sound для центров обработки данных включает две платы: ATS-M75 и ATS-M150. Цифры в названиях моделей соответствуют их максимальной графической мощности (TGP). По данным портала ServeTheHome, низкопрофильная карта ATS-M75 включает два графических процессора ACM-G10 с восемью вычислительными блоками, тогда как полноразмерная плата ATS-M150 оснащена более крупным графическим процессором ACM-G11 с 32 вычислительными блоками.

Хотя графические карты Intel Arctic Sound-M позиционируются как графические процессоры для центров обработки данных, они легко могут быть использованы для редактирования и воспроизведения видео, игр и других подобных приложений, но не для ресурсоемких вычислительных нагрузок.

Компания Intel предложит свои вычислительные графические процессоры под кодовым названием Ponte Vecchio, специально предназначенные для высокопараллельных вычислительных рабочих нагрузок и использующие соответствующую микроархитектуру Xe-HPC. Чипы Ponte Vecchio предназначены для приложений с искусственным интеллектом и высокопроизводительных вычислений, которым требуется более высокая производительность, чем могут обеспечить Intel Arctic Sound.

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Одним из преимуществ графических процессоров Intel Arc Alchemist, а значит и Arctic Sound по сравнению с конкурирующими продуктами является аппаратная поддержка кодирования AV1. Естественно, что Intel будет активно продвигать эту функцию в сочетании с относительно низким энергопотреблением этих плат.