Инсайдер @iceuniverse раскрыл некоторые сведения о возможностях камеры грядущего складного флагмана компании

Как известно южнокорейская компания Samsung готовится представить два складных смартфона: Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Известный инсайдер @iceuniverse раскрыл некоторую информацию о Samsung Galaxy Z Fold 4. Утечка показывает, что эта модель будет оснащена блоком из трёх задних камер. Основная камера будет иметь 50-мегапиксельный объектив, компанию которой составит 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

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Согласно сообщениям, телеобъектив в Samsung Galaxy Z Fold 4 будет мощнее, чем у S22 Ultra. В 3-кратном телеобъективе Samsung Galaxy S22 Ultra используется 10-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX754 с размером светочувствительной области 1/3,52 дюйма и размером одного пикселя 1,12 мкм. Ожидается, что в Samsung Galaxy Z Fold 4 телеобъектив будет использовать собственную CMOS-матрицу Samsung S5K3J1. По сравнению с Sony, площадь этого сенсора и размер пикселя больше. Это, очевидно, принесет лучшее качество видео и фото.

Кроме того в сети появилось несколько изображений Galaxy Z Fold 4. На них видно расположение модуля камеры, и оно похоже на Galaxy S22 Ultra. Внешний экран имеет диагональ 6,2 дюйма и соотношение сторон 5:4. Внутренний экран в разложенном состоянии достигнет размера 7,6 дюймов с соотношением 23:9. Таким образом, телефон станет более квадратный.

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Galaxy Z Fold 4 будет использовать новую мобильную платформу Snapdragon 8 Gen 1 Plus, поддерживать зарядку мощностью 45 Вт и поставляться с предустановленной операционной системой Android 12. Выход Galaxy Z Fold 4 состоится во второй половине этого года.