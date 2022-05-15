Такую хорошую новость сообщил известный инсайдер @kopite7kimi

Сегодня известный инсайдер @kopite7kimi сообщил хорошие новости для всех любителей виртуальных баталий, ждущих выхода новых видеокарт от компании Nvidia. По словам @kopite7kimi, серия видеокарт Nvidia GeForce RTX 4000 будет представлена в начале третьего квартала. Это немного раньше, чем сообщали предыдущие слухи, указывавшие на сентябрьский релиз.

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Это означает, что графические карты на архитектуре Ada Lovelace могут быть анонсированы примерно в июле или августе этого года. Тем не менее неясно, когда серийные видеокарты появятся на прилавках магазинов, но если судить по предыдущим циклам выпуска, задержка может составить максимум несколько недель. Производителям блоков питания также придется ускорить производство новых моделей, так как многим геймерам придется покупать более мощные блоки питания для энергоемких графических процессоров серии GeForce RTX 4000, которые, по слухам, потребляют до 900 Вт под нагрузкой.

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Предполагается, что одновременно будут запущены модели GeForce RTX 4090, RTX 4080 и 4070, которые получат 24 ГБ, 16 ГБ и 12 ГБ видеопамяти соответственно. GeForce RTX 4090 также может иметь более 100 TFLOPS чистой вычислительной мощности, что делает ее одной из самых мощных игровых видеокарт, выпущенных на сегодняшний день. Есть надежда, что в связи с недавним обвалом рынка криптовалют и стабилизацией цепочки поставок у покупателей есть реальный шанс купить новинки по рекомендованной производителем розничной цене.