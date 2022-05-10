Пока список включает 12 названий, но это толко начало

Сегодня стало известно, что AMD в скором времени реализует поддержку технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 во множестве игр. Компания также рассказал об обновленной версии комплекта Raise the Game, приуроченного к выпуску новых видеокарт AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT.

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Deathloop от Arkane Studios и Bethesda является первой выпущенной игрой с реализацией технологии FSR 2.0. Это было понятно из презентации AMD GDC 2022 об обновленной технологии масштабирования, которая состоялась в середине марта. Планируется, что Deathloop получит патч для включения FSR 2.0 в четверг 12 мая.

Напомню, что технология FSR 2.0 должна принести качественный скачок по сравнению с предыдущей версией с переходом от пространственного масштабирования к временному масштабированию с оптимизированными функциями сглаживания. Nvidia сделала аналогичный ход с обновлением DLSS 2.x. Однако AMD FSR 2.0 по-прежнему не будет использовать ML обработку на ПК и должна работать на графических процессорах серии RX 5000, GTX 16 и более новых. Она также может работать на старых графических процессорах, но в этом случае AMD не обещает высокую производительность.

Кроме Deathloop AMD заявляет, что еще несколько игр получат совместимость с FSR 2.0 в ближайшее время. Список этих игр включает: Asterigos, Grounded, EVE Online, Unknown 9: Awakening, Forspoken, Delysium, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake, Farming Simulator 22.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня и до 13 августа для покупателей любой подходящей видеокарты AMD Radeon RX 6000 доступен новый набор Raise the Game Bundle. Изучив положения и условия, можно видеть, что все видеокарты серии RX 6000 соответствуют условиям пакета, включая новый флагман Radeon RX 6950 XT, а также бюджетную Radeon RX 6400.

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AMD заявляет, что новый комплект Raise the Game будет включать в себя популярные игры Saints Row и Sniper Elite 5.