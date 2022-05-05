Таковы предварительные результаты тестирования от портала WCCFTech

AMD собирается выпустить обновленные видеокарты серии Radeon RX 6000 в конце этого месяца, которые могут стать одними из лучших видеокарт. Сегодня ресурс WCCFTech опубликовал первые результаты тестирования новинок в 3DMark Time Spy и Fire Strike и сравнение с другими платами.

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Судя по результатам, AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT не только продемонстрировали значительные преимущества по сравнению с оригинальными моделями, но и превзошли своих конкурентов в лице RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3060 в графическом тесте 3DMark Time Spy.

Это, конечно, только один синтетический тест, который не отражает на сто процентов реальную производительность в играх, а также не использует трассировку лучей, являющейся сильной стороной серии GeForce RTX 30 от Nvidia. Port Royal тестирует производительность RT, но ресурс WCCFTech показал только новые графические процессоры AMD в этом тесте. Тем не менее преимущества новых графических процессоров кажутся на лицо.

Опережать конкурентов это хорошо, но наиболее интересным в новых плат Radeon RX 6x50 XT является их преимущество в производительности по сравнению с существующими картами AMD Radeon RX 6x00 XT. Хотя известно, что новинки будут иметь повышенные частоты графического процессора и более быструю память GDDR6, но новые модели демонстрируют больший прирост, чем ожидалось.

Например, AMD Radeon RX 6950 XT примерно на 17% быстрее своего предшественника Radeon RX 6900 XT. Возможно, WCCFTech использовала сильно разогнанную плату Radeon RX 6950 XT, или AMD значительно увеличила TGP своих будущих видеокарт. Но как бы то ни было, новинки демонстрируют значительный прирост в 3DMark.

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Что касается тестового стенда, то WCCFTech использовал процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с памятью DDR4-3600. Система работала под управлением Windows 10 с установленными драйверами AMD 22.10-220411n, которые поддерживают обновленные видеокарты Radeon RX 6x50 XT.