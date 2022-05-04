Ожидается подорожание смартфонов на 100 в США и еще больше в Европе

Некоторое время назад инсайдер @LeaksApplePro опубликовал информацию о ценах на всю серию iPhone 14, начиная с iPhone 14 за 799 долларов и до iPhone 14 Pro Max за 1199 долларов. Впоследствии инсайдер повторил свои предыдущие сведения, которые заключаются в повышении цен на модели Pro Max на 100 долларов по сравнению с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Однако, по словам Криса Касо из Raymond James Investment Services, за пределами США может быть еще больший рост стоимости яблокофонов.

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Касо утверждает, что Apple может потребоваться поднять цены в валютах, которые ослабли по отношению к доллару. Для сравнения, серия iPhone 13 продавалась в Европе по следующим ценам:

iPhone 13 мини: 799 евро

iPhone 13: 899 евро

iPhone 13 Pro: 1149 евро

iPhone 13 Pro Max: 1249 евро

Исходя из текущих обменных курсов, iPhone 14 начального уровня может продаваться в еврозоне примерно за 910 евро, включая НДС. Слухи о цене iPhone 14 Max в 899 долларов коррелируют с более чем 1020 евро с учетом НДС, а стоимость iPhone 14 Pro Max составляет около 1250 евро. Наконец, стоимость iPhone 14 Pro Max может превышать 1350 евро.

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В настоящее время ожидается, что осенью Apple анонсирует серию iPhone 14, но на этот раз без версии mini. Кроме того, только модели Pro могут получить новый процессор, поскольку есть информация, что в iPhone 14 и iPhone 14 Max будет установлен A15 Bionic. Также недавняя утечка информации о передних панелях iPhone 14 подчеркивает, что только модели Pro и Pro Max также получат дисплеи без традиционной челки.