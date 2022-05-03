Компания Xiaomi решила перевыпустить популярный смартфон Redmi Note 10T 5G, вышедший в Японии. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и центральным отверстием под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Кроме того, Xiaomi оснастила телефон Redmi Note 10T 5G довольно старой моделью защитного стекла Gorilla Glass 3.
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Сердцем смартфона служит 8-нм чипсет Snapdragon 480 от Qualcomm, который оснащен графическим процессором ARM Mali-G57 MC2 и поддержкой сетей пятого поколения 5G. Согласно информации на сайте Xiaomi, новинка имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Габариты Redmi Note 10T 5G составляют 163 x 76 x 9 мм, а весит 198 г.
Redmi Note 10T 5G оснащается основной камерой разрешением 50 МП с апертурой f/1,8, а также датчиком глубины разрешением 2 МП с апертурой f/2,4. Смартфон работает на собственной оболочке MIUI 13 на основе Android 11, а не более новой версии Android 12. В настоящее время Xiaomi продает новый Redmi Note 10T 5G в Японии примерно за 267 долларов. Планирует ли компания продавать новый Redmi Note 10T 5G за пределами Японии и под каким именем на данный момент неизвестно.