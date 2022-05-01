Однако не предоставил никакой информации о новинках

Похоже, что Canada Computers & Electronics стал первым розничным магазином, подтвердившим выпуск эталонных видеокарт серии Radeon RX 6x50. Однако это не первый раз, когда есть возможность увидеть сами карты, так как их изображения были слиты в сеть ранее в этом месяце.

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Продавец разместил объявление о новых картах, но ссылка пока не ведет ни на одну карту.

Дизайн точно соответствует тому, что публиковался ранее. Все три референсных кулера выполнены в черной цветовой гамме, некоторые из них были укомплектованы дополнительными вентиляторами. Однако пока неясно, поступят ли все эти карты в продажу. На этот раз AMD, по-видимому, сосредоточилась на поставку чипов своим партнерам, а не выпуском большого количества референсных карт.

Напомню, что обновление серии AMD Radeon RX 6x50 XT будет включать три модели. Основное обновление видеокарт затронет память. Новинки будут комплектоваться более скоростными модулями памяти, предположительно от 17,5 до 18 Гбит/с в зависимости от модели. Флагманская карта Radeon RX 6950XT также должна получить более высокий TDP в 350 Вт, что даже больше, чем у Radeon RX 6900XT Liquid Edition. Эта модель должна составить конкуренцию недавно выпущенной GeForce RTX 3090 Ti.

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Что касается сроков появления и стоимости, то предположительно все три карты должны быть выпущены 10 мая, а точные цены еще не известны.