Это станет возможным благодаря многочиповому графическому процессору

Некоторое время назад популярный инсайдер Moore's Law is Dead рассказал о грядущих графических процессорах AMD серии Radeon RX 7000 на базе графического процессора начального уровня Navi 33, который принесет ощутимый прирост производительности по сравнению с предшественником. Теперь инсайдер раскрыл дополнительную информацию о видеокартах AMD следующего поколения на архитектуре RDNA3 и даже упомянул о RDNA4.

реклама

Большая часть информации соответствует ранним утечкам, в которых говорилось, что топовый графический процессор Navi 31 будет использовать дизайн с чиплетами, включающими 5-нм графические чипы(GDC) и 6-нм чипы памяти(MCD), компоновка которых будет напоминать таковую у процессора AMD Ryzen 7 5800X3D.

Флагманская видеокарта Radeon RX 7900 XT будет иметь в общей сложности 512 МБ кэш-памяти и до 32 ГБ видеопамяти на 256-битной шине. Что касается производительности, то она может получить вдвое большее значение, чем Radeon RX 6900 XT. Кроме того, новинка может иметь мощность до 450 Вт, что почти вдвое меньше грядущего флагмана нового поколения от Nvidia.

Графический процессор среднего класса Navi 32 также будет иметь дизайн MCM. Однако планируется, что он будет комплектоваться меньшим объемом видеопамяти (16 ГБ), 192-битной шиной и примерно 10 000 ядрами. Он будет потреблять около 300 Вт энергии и обеспечит прирост производительности на 50% по сравнению с Radeon RX 6900 XT. Однако, видеокарта с графическим процессором Navi 33 появится на полках магазинов только в первом полугодии 2023 года, спустя некоторое время после выхода Navi 33 и Navi 31.





анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Moore's Law is Dead также сообщил, что графические карты на архитектуре RDNA4 могут использовать память GDDR7. В предыдущих утечках говорилось, что он будет использовать сочетание 3-нм и 5-нм кристаллов. Однако недавние проблемы с 3-нм техпроцессом TSMC могут заставить AMD немного изменить свои планы. В любом случае еще слишком рано говорить о продукте, который выйдет в лучшем случае через несколько лет.