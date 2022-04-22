На данный момент результаты разочаровывают, но стоит учитывать сам характер теста и сырость видеокарты и драйверов

Грядущая видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT была обнаружена инсайдером Komachi в базе данных результатов GFXBench.

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Прежде стоит упомянуть, что GFXBench, как правило, является относительно бесполезным инструментом для замера производительности и сравнения графических карт. Он плохо масштабируется с видеокартами для ПК самого высокого уровня. Кроме того, пока что для RX 6750 XT проведен только один тест Aztec Ruins High Tier. И, конечно же, это ранний тестовый прогон с использованием раннего образца и драйверов, поэтому результат RX 6750 XT вряд ли будет корректным и изменится после выхода розничных моделей и оптимизированных драйверов.

Результат в offscreen тесте Aztec Ruins High показывает, что обновленная видеокарта всего на 1% быстрее, чем ее предшественница. Как говорилось, GFXBench и старый тест Aztec Ruins, плохо масштабируются с быстрыми графическими процессорами. Учитывая, что единственным изменением, о котором ходят слухи, является переход с 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с на более быструю память со скоростью 18 Гбит/с, не ожидается, что Aztec Ruins будет объективным тестом.

Глядя на onscreen результаты Aztec Ruins High не стоит волноваться. В этом тесте используется разрешение рабочего стола Windows, которое могло быть 4K в системе RX 6750 XT и только 1080p в тесте RX 6700 XT. Смысл внеэкранного теста GFXBench состоит в том, чтобы оценить мощность рендеринга графического процессора, не обращая внимание на разрешении экрана.

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Обновленная линейка видеокарт AMD RDNA 2 официально еще не выпущена, так что к любой информации следует относиться с недоверием. Теоретически, более быстрая память Radeon RX 6700 XT должна обеспечить на 12,5% большую пропускную способность, но только тщательное тестирование с реальными играми покажет полную картину того, как изменилась производительность в сравнении с оригинальной моделью.