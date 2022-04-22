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iPhone 14 получит экран от компании BOE
Такую информацию опубликовал портал MyDrivers
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 Похоже, что постепенно начинают складываться все кусочки пазла под названием iPhone 14, а также его более продвинутых собратьев в версии Pro и, возможно, Pro Max, которые, если верить утечкам будут выпущены в 2022 году. Сегодня благодаря порталу MyDrivers очередным кусочком пазла, вставшим на свое место, стала информация об OLED экране смартфонов.

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 Согласно китайскому технологическому ресурсу, компания BOE заключила контракт с Apple на работу над своими новыми дисплеями для мобильных устройств. Каким бы важным событием это ни было, данный производитель, как сообщается, получил заказ на изготовление только 25% от общего количества заказанных дисплеев. Таким образом получается, что они будут использоваться лишь в оригинальной модели iPhone 14.

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 Это может показаться странным, поскольку поставками дисплеев для iPhone традиционно занимаются южнокорейские компании LG или Samsung, которые, по-видимому, все еще будут задействованы при создании экранов для iPhone 14 Pro. С другой стороны, BOE является перспективной компанией с большими амбициями в области OLED-технологий, которая поставила 60 миллионов единиц панелей в 2021 году и участвовала в создании iPhone 12. Кроме того компания задействована в производстве экранов для MacBook и iPad следующего поколения. Сообщается, что BOE устанавливает совершенно новую линию на своем заводе B16 в Сычуани, чтобы выполнить заказ на iPhone 14.

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