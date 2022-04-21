Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Новые процессоры серии Ryzen PRO 6000 не оставляют шансов конкурентам от Intel
Они также значительно превосходят процессоры предыдущей серии Ryzen Pro 5000
анонсы и реклама
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

 В сети появились результаты тестирования новых мобильных процессоров AMD Ryzen 7 PRO 6850U и Ryzen 5 PRO 6650U на сайте PassMark. Данные процессоры ориентированы на бизнес и будут использоваться в тонких и легких ноутбуках. Новинки продемонстрировали хорошие результаты в однопоточных нагрузках и еще более высокие результаты в тестах CPU Mark. И Ryzen 7 PRO 6850U, и Ryzen 5 PRO 6650U рассчитаны на типичную мощность 28 Вт, при этом у старшей модели на два ядра больше, чем у младшей (8C/16T против 6C/12T).

реклама

 Младшая модель предлагает достаточно хороший рост производительности по сравнению с Ryzen 5 PRO 5650U, с приростом в 10,67% и 21,06% в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. Ryzen 5 PRO 6650U также превзошел конкурирующий процессор Core i7-1260P от Intel мощностью 28 Вт, имеющим конфигурацию из 12 ядер и 16 потоков. Здесь преимущество в однопоточном режиме составило всего 3,75%, но преимущество в CPU Mark было более значительным и составило 13,2%.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

 Что касается Ryzen 7 PRO 6850U, то тут конкуренту от Intel остается лишь кусать локти. Старшая модель в линейке Ryzen PRO 6000 набрала 3442 балла в однопоточном режиме и 24 352 балла в многопоточных нагрузках, что составляет 12,04% и 47,82% в соответствующих тестах. Что касается Ryzen 7 PRO 5850U, то Ryzen 7 PRO 6850U также опередил его на 12,01% в однопоточной нагрузке и на 37,96% в многопоточной.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel #ryzen pro #ryzen 5 6650u #ryzen 7 pro 6850u
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Thermalright выпустила специальный корректор сокета LGA1700 для процессоров Alder Lake
В настольной линейке видеокарт Intel Arc может появиться бюджетный вариант A310
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
92
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
45
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
20
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
13
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
13
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
32
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
14
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
18
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с 3D V-Cache поступил в продажу
20

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
46
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
22
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
15
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
55
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
19

Сейчас обсуждают

Константин Чернов
23:49
Ну зря вы так про то, что только слепой не видит, какое-то оскорбление уже прям немного. Человек может просто об этом не задумывать или не подмечать такого. Слепым же это его не делает. Возможно он да...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Skolzyashiy
23:48
Подключить ещё пол беды. Мне приходилось под каждую кассету подкручивать магнитную головку на слух. Второй класс был.
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
Константин Чернов
23:47
Что за ерунду про моральное право ты говоришь, как это вообще процент побед можно соотнести с правом человека, высказывать свое мнение его наблюдениях и выводах касательно балансировщика в игре. Этот ...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
quidirrumabo
23:45
Да подключал, чо там не подкючить-то, штекер круглый воткнул и всё (сш-6 или как там его), грузил, играл, имел кореша-фаната такого же, читали литературу, изучали каждую команду, программировали на бэ...
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
X-Hunter777
23:43
Зачем менять фон в самом биосе ? Непонятно. Со стартовыми логотипами проще https://www.youtube.com/watch?v=zIkEzcH19w8 Замена логотипа DEXP на оригинальный от производителя мат.платы еще имеет смыс...
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
Aslan Heroes
23:43
Нет там никакого антикапитализма, там чистой воды капитализм, просто выгоднее когда производство где-то в стороне, а ты просто получаешь его блага. Правда Китай не будет это долго терпеть и будет прос...
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
Роман Ефимочкин
23:42
Видать надоело носить дерьмо в угоду "моде" )))
Компьютер за 30 000р против DOTA2 и World of Tanks – на что способен Core i7-3930K в 2022 году
Crazik
23:42
На официальном сайте никакой информации, зато в Китае уже продают весело )))
Thermalright предложит металлическую рамку для предотвращения прогиба процессоров Intel Alder Lake-S
Sheshenbek
23:41
видать вши заели даню герасимова.
Компьютер за 30 000р против DOTA2 и World of Tanks – на что способен Core i7-3930K в 2022 году
Miki_Sambrero
23:41
Энергопотребление 28 против 15...
Новые процессоры серии Ryzen PRO 6000 не оставляют шансов конкурентам от Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем