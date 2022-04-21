Они также значительно превосходят процессоры предыдущей серии Ryzen Pro 5000

В сети появились результаты тестирования новых мобильных процессоров AMD Ryzen 7 PRO 6850U и Ryzen 5 PRO 6650U на сайте PassMark. Данные процессоры ориентированы на бизнес и будут использоваться в тонких и легких ноутбуках. Новинки продемонстрировали хорошие результаты в однопоточных нагрузках и еще более высокие результаты в тестах CPU Mark. И Ryzen 7 PRO 6850U, и Ryzen 5 PRO 6650U рассчитаны на типичную мощность 28 Вт, при этом у старшей модели на два ядра больше, чем у младшей (8C/16T против 6C/12T).

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Младшая модель предлагает достаточно хороший рост производительности по сравнению с Ryzen 5 PRO 5650U, с приростом в 10,67% и 21,06% в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. Ryzen 5 PRO 6650U также превзошел конкурирующий процессор Core i7-1260P от Intel мощностью 28 Вт, имеющим конфигурацию из 12 ядер и 16 потоков. Здесь преимущество в однопоточном режиме составило всего 3,75%, но преимущество в CPU Mark было более значительным и составило 13,2%.

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Что касается Ryzen 7 PRO 6850U, то тут конкуренту от Intel остается лишь кусать локти. Старшая модель в линейке Ryzen PRO 6000 набрала 3442 балла в однопоточном режиме и 24 352 балла в многопоточных нагрузках, что составляет 12,04% и 47,82% в соответствующих тестах. Что касается Ryzen 7 PRO 5850U, то Ryzen 7 PRO 6850U также опередил его на 12,01% в однопоточной нагрузке и на 37,96% в многопоточной.