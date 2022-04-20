Однако для этого необходимо совершить несколько манипуляций с консолью, включая установку Windows

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Как известно, портативная игровая консоль Steam Deck от Valve представляет собой практически полноценный настольный ПК на базе операционной системы Linux, оптимизированный для компьютерных игр. Тем не менее у него есть главная проблема портативного устройства - это время автономной работы.

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Полноценные компьютерные игры на частоте 60 Гц могут существенно разряжать батарею Steam Deck, например, обозреватель PC Gamer Уэс Фенлон сообщил, что всего за час игры в Deathloop аккумулятор консоли разрядился до уровня 20 процентов. Поскольку Steam Deck позиционируется как портативная игровая консоль, то такой показатель является крайне неудовлетворительным.

Как оказалось, можно выжать из устройства дополнительное время автономной работы, но это требует определенных действий. Ютубер The Phawx обнаружил, что жесткое ограничение частоты обновления экран до 40 Гц улучшило плавность игрового процесса и частоту кадров, а также значительно увеличило время автономной работы.

Во-первых, проблема состоит в том, что SteamOS изначально не поддерживает изменение частоты обновления. Но работа над такой функцией уже ведется и она скоро появится. Но пока пользователям придется установить Windows на устройство. Это может показаться не сложным, но Windows не лучшая система для Steam Deck.

Во-вторых, панели с частотой 60 Гц обычно не поддерживают частоту обновления 40 Гц по умолчанию. Для достижения этого приходится использовать сторонние утилиты, такие как CRU. Кроме того, снижение скорости обновления повлияет абсолютно на все, что происходит на компьютере, включая простое перетаскивание окон.

Тем не менее преимущества, вероятно, будут стоить проделанной работы. Как сообщает The Phawx, Steam Deck с ограничением 40 Гц будет потреблять около 20 Вт мощности по сравнению с 25 Вт по умолчанию. Ютубер утверждает, что эта 25-процентная разница увеличит время автономной работы примерно до двухчасовой отметки под нагрузкой, что является значительным скачком по сравнению с заводскими настройками.

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Steam Deck активно поддерживается Valve, поэтому можем ожидать, что некоторые полезные функции будут добавлены в будущих обновления в будущем. Есть надежда, что Valve удастся немного оптимизировать энергопотребление, поскольку время автономной работы Deck довольно посредственное по сравнению с некоторыми конкурентами.