Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Ютубер увеличил время автономной работы Steam Deck, снизив частоту дисплея до 40 Гц
Однако для этого необходимо совершить несколько манипуляций с консолью, включая установку Windows
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

 Как известно, портативная игровая консоль Steam Deck от Valve представляет собой практически полноценный настольный ПК на базе операционной системы Linux, оптимизированный для компьютерных игр. Тем не менее у него есть главная проблема портативного устройства - это время автономной работы.

реклама

 Полноценные компьютерные игры на частоте 60 Гц могут существенно разряжать батарею Steam Deck, например, обозреватель PC Gamer Уэс Фенлон сообщил, что всего за час игры в Deathloop аккумулятор консоли разрядился до уровня 20 процентов. Поскольку Steam Deck позиционируется как портативная игровая консоль, то такой показатель является крайне неудовлетворительным.

 Как оказалось, можно выжать из устройства дополнительное время автономной работы, но это требует определенных действий. Ютубер The Phawx обнаружил, что жесткое ограничение частоты обновления экран до 40 Гц улучшило плавность игрового процесса и частоту кадров, а также значительно увеличило время автономной работы.

 Во-первых, проблема состоит в том, что SteamOS изначально не поддерживает изменение частоты обновления. Но работа над такой функцией уже ведется и она скоро появится. Но пока пользователям придется установить Windows на устройство. Это может показаться не сложным, но Windows не лучшая система для Steam Deck.

Во-вторых, панели с частотой 60 Гц обычно не поддерживают частоту обновления 40 Гц по умолчанию. Для достижения этого приходится использовать сторонние утилиты, такие как CRU. Кроме того, снижение скорости обновления повлияет абсолютно на все, что происходит на компьютере, включая простое перетаскивание окон.

 Тем не менее преимущества, вероятно, будут стоить проделанной работы. Как сообщает The Phawx, Steam Deck с ограничением 40 Гц будет потреблять около 20 Вт мощности по сравнению с 25 Вт по умолчанию. Ютубер утверждает, что эта 25-процентная разница увеличит время автономной работы примерно до двухчасовой отметки под нагрузкой, что является значительным скачком по сравнению с заводскими настройками. 

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

 Steam Deck активно поддерживается Valve, поэтому можем ожидать, что некоторые полезные функции будут добавлены в будущих обновления в будущем. Есть надежда, что Valve удастся немного оптимизировать энергопотребление, поскольку время автономной работы Deck довольно посредственное по сравнению с некоторыми конкурентами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#valve #windows #linux #steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Windows 11 менее распространена, чем Windows XP на рабочих станциях по статистике Lansweeper
В Steam Deck скоро должны добавить возможность изменять частоту обновления экрана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры AMD в магазинах РФ упали ниже рекомендованных – Ryzen 5 5600X стоит 26 000р
36
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
16
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
18
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
53
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
82
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
72
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
15
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
16
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
17
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
9
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
1
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Корейские ученые разработали беспроводную зарядку для кардиостимуляторов
+
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Мошенники украли у пользователя MetaMask криптовалюты на $650 000 с помощью фишинга
4
Лучший защищённый смартфон 2022 года: Blackview BV8800 – флагманские характеристики и народная цена
+
Виталик Бутерин поддержал желание Илона Маска купить Твиттер – «ядовитая пилюля» может не сработать
3
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
62
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
14
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
38
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
11

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
17:18
>>В синтетике более 42 гр. не видел за полчаса, больше лень было ждать. Сорян, что сразу не прокомментировал вот этот момент. У тебя воды в контуре литра полтора, поэтому полчаса для такого объема ма...
Проект "Моя вода". От анонса до результата
pOdOnOg
17:18
С одной кнопки просто как стекло откололось.
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
mkol
17:17
Windows редакции LTSC предназначена не для игрового ПК, зачем извращаться?
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
ffe
17:14
Детский сад какой-то. Вот правильная космическая одежда для повелителей мира и денацификаторов Галактики.
"Роскосмос" представил "исторически значимую" линейку одежды с космическими ценами
kib@rg
17:08
Надо было брать сеасоник на 1800 Вт, тогда не прогадал бы. Хотя через два года под RTX 5090 придется его все равно менять на сеасоник 2500 Вт :)
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Игорь Новомирский
17:08
Приватник на емайл! Ахаха!!!.... Че не смеетесь?! Это Россия!!!
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
Saint-14
17:08
Я не понял, вата и кремлеботы, вы против санкций, против генеральной линии партии смеете идти, либерду поддерживаете?! Путин заявил о позитивной роли санкций для России https://lenta.ru/news/2022/03/...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Dmitry Mitry
17:08
Чтобы оно никуда не делось, его сначала надо построить.
TSMC выпустила облигации на сумму $3,5 млрд для финансирования строительства предприятия в США
Beriya
17:07
Да они охренели что ли!? Был сеасоник на 750 Вт, заменил на 1000 Вт, а теперь и этого мало!?
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Saint-14
17:06
А вот зря, с запчастями тоже проблемы, как минимум повысятся цены на общественный транспорт
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем