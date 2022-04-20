Новые процессоры основаны на архитектуре Zen 3+ и имеют встроенную графику RDNA2

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Серия процессоров AMD Ryzen PRO 6000 будет предлагать до 8 ядер и 16 потоков и тактовую частоту до 4,9 ГГц. Это новое поколение мобильных процессоров Ryzen для бизнеса и профессиональных ноутбуков. Серия основана на 6-нм архитектуре Zen3+ под кодовым названием Rembrandt, которая также включает встроенную графику на архитектуре RDNA2.

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Новые процессоры делятся на H и U-серии. Первая имеет мощность до 45 Вт, но также выпускается в варианте 35 Вт с суффиксом HS для тонких устройств, хотя с точки зрения тактовой частоты изменений процессоры не имеют. Чипы серии U по умолчанию будут ограничены мощностью 28 Вт, но могут быть выполнены в вариантах от 15 до 30 Вт. Кроме того, AMD запускает новую серию Ryzen PRO 5×75 U, основанную на более старом 7-нм техпроцессе и архитектуре Zen3 с графикой Vega.

Увеличенное время работы от батареи и повышенная производительность по сравнению с серией PRO 5000 на базе процессора Cezanne являются одними из основных особенностей новых моделей. AMD заявляет о 29 часах автономной работы при воспроизведении видео на процессоре Ryzen 7 PRO 6850U.

Эта модель получила повышение производительности до 10% при мощности 15 Вт или до 30% при мощности 28 Вт. Однако самое большое обновление касается графики. AMD заявляет о повышении производительности на 50% при мощности 15 Вт и до 110% при мощности 28 Вт:

Сегодня AMD анонсировала несколько ноутбуков для бизнеса от HP и Lenovo с процессорами Ryzen PRO 6000, Ryzen PRO 5×75. Эти модели должны стать доступными в ближайшие недели, но точная дата запуска не указана. Некоторые из этих ноутбуков уже были представлены на выставке CES 2022, например, ThinkPad Z, который поставляется исключительно с процессором Ryzen 7 PRO 6860Z.

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