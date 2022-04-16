Однако этот тест ничего не говорит об игровой производительности данного чипа

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Intel еще не выпустила свои настольные видеокарты Arc Alchemist, но Benchleaks уже обнаружила тест Arc A770, предполагаемого флагмана Intel, который должен конкурировать с лучшими графическими картами.

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Видеокарта Arc A770 является настольным аналогом мобильной карты Arc A770M. Согласно данным Geekbench 5, Arc A770 имеет 512 исполнительных блоков, или Xe Vector Engines (XVE), как их называет Intel. Это означает, что видеокарта оснащена полноценным кристаллом ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Таким образом, Arc A770 имеет ту же конфигурацию, что и A770M, но с более высокими тактовыми частотами.

Geekbench 5 не показывает базовую тактовую частоту Arc A770, однако указывает тактовую частоту в разгоне, которая составляет 2400 МГц. Для сравнения, у Arc A770M базовая частота составляет 1650 МГц. Тестовое программное обеспечение также обнаружило наличие 12,7 ГБ памяти, но это, скорее всего, неверная информация. Arc A770 должен иметь 16 ГБ памяти GDDR6, как и мобильная A770M.

Стоит иметь в виду, что производительность в OpenCL не является показателем игровой производительности, а Geekbench 5 не лучший эталонный тест для оценки игровой производительности.

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Видеокарта Arc A770 набрала 85 585 баллов в тесте OpenCL, сравнявшись с GeForce RTX 2060 и несколько опередив Radeon RX 6600 XT. Тем не менее Arc A770 не смог сравниться с GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT, которые превзошли её на 12,7% и 20,3% соответственно.