Даже ткстовый образец смог опередить существующий флагман Core i9-12900HK

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Raptor Lake-P является кодовым названием процессоров Intel для ноутбуков следующего поколения серии Core 13-го поколения. Согласно новой утечке, один из таких процессоров был протестирован с помощью Userbenchmark почти неделю назад. Тестовая платформа основана на эталонной системе Intel «Raptor Lake-Px LP5 ERB». Это также указывает на то, что рассматриваемая система базируется на памяти LPDDR5.

Данные программного обеспечения, подтверждают, что рассматриваемая модель процессора включает 14 ядер и 20 потоков с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и 4,2 ГГц в режиме разгона. Стоит отметить, что такая скорость в разгоне уже находится на уровне Core i9-12900HK. Это связано с тем, что Userbenchmark показывает среднюю тактовую частоту, а не пиковую.

На данный момент неясно, планирует ли Intel увеличить количество ядер в своих новых мобильных процессорах, но платформа для настольных ПК точно получит удвоенное количество эффективных ядер.

Согласно данным Userbenchmark, этот процессор уже быстрее, чем его предшественник. Преимущество в производительности невелико, но, учитывая раннюю версию чипа, есть большая вероятность, что итоговое превосходство серийных образцов будет гораздо выше.

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В настоящее время ожидается, что серия процессоров Intel Core 13-го поколения для ноутбуков не будет представлена до выставки CES 2023 в начале следующего года.