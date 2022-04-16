Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попал результат теста 14-ядерного мобильного процессора Intel Raptor Lake-P
Даже ткстовый образец смог опередить существующий флагман Core i9-12900HK
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

реклама

 Raptor Lake-P является кодовым названием процессоров Intel для ноутбуков следующего поколения серии Core 13-го поколения. Согласно новой утечке, один из таких процессоров был протестирован с помощью Userbenchmark почти неделю назад. Тестовая платформа основана на эталонной системе Intel «Raptor Lake-Px LP5 ERB». Это также указывает на то, что рассматриваемая система базируется на памяти LPDDR5.

 Данные программного обеспечения, подтверждают, что рассматриваемая модель процессора включает 14 ядер и 20 потоков с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и 4,2 ГГц в режиме разгона. Стоит отметить, что такая скорость в разгоне уже находится на уровне Core i9-12900HK. Это связано с тем, что Userbenchmark показывает среднюю тактовую частоту, а не пиковую.

 На данный момент неясно, планирует ли Intel увеличить количество ядер в своих новых мобильных процессорах, но платформа для настольных ПК точно получит удвоенное количество эффективных ядер.

 Согласно данным Userbenchmark, этот процессор уже быстрее, чем его предшественник. Преимущество в производительности невелико, но, учитывая раннюю версию чипа, есть большая вероятность, что итоговое превосходство серийных образцов будет гораздо выше.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

 В настоящее время ожидается, что серия процессоров Intel Core 13-го поколения для ноутбуков не будет представлена до выставки CES 2023 в начале следующего года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #alder lake #intel 12-gen #raptor lake #процессоры intel #intel 13-gen #alder lake-p #raptor lake-p #core i9-12900hk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инженерный образец процессора Intel Raptor Lake-P уже быстрее Core i9-12900HK в UserBenchmark
Intel готовит игровые видеокарты A770, A750, A580, A380
Графический процессор Intel Arc A770 имеет производительность в OpenCL на уровне RTX 2070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
42
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
10
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
41
Перехода Эфира на PоS летом не будет – разработчики назвали сроки и поделились причинами задержки
25
Минфин намерен легализовать Биткоин в РФ, но крупные держатели предпочтут риски на Binance – Cnews
11
Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
15
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
22
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
211
Apple удалила из App Store приложение попавшего под санкции «Альфа-банка»
1
Похоже, глава Blizzard намекнул на продолжение серии StarCraft
+
Автомобильных шин на складах РФ хватит минимум на 2 года, даже если остановить производство и импорт
30
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
13
Натуральный гормон кисспептин помог учёным разработать эффективное средство для лечения остеопороза
+
Наличие встроенной графики RDNA 2 у процессоров Ryzen 7000 Raphael подтвердило обновление CPU-Z
3
В сети обнаружена материнская плата с чипсетом AMD B650 и процессором AMD Ryzen 7000
2
Core i7-7700K vs Ryzen 5 5600 – на что способен флагман Intel в 2022 году по мнению SH
10
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
7
В Казахстане могут внедрить плавающий налог на майнинг, зависящий от стоимости криптовалют
4
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
4
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
31

Популярные статьи

Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
26
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
19
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
22
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
12
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
+
Halo Infinite: так себе бесконечность
4
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
+

Сейчас обсуждают

AMDie
14:26
Посмотрим конечно, но судя по всему против 7000 линейки у рапора мало шансов
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Зю
14:26
"Зрелый 10нм" — начинается паровозик из 10нм+++++++++++++++++++
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
SlasheR
14:19
"опыт Core i7-12700KS доказывает" садись два.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Будильник
14:13
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-7-5800x3d-review
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
MinerETh
14:12
"Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD" Так зачем разное дерьмо покупать, просто не покупай.
Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
Опричник
14:09
Всё что распараллеливается, давно распараллелено и обрабатывается видеокартами. С распараллеливанием всего остального - больши-и-ие проблемы.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Rey.B.
14:08
Вот там и будет 8 больших ядер плюс толстый кэш. На приставочных играх, ещё лет 5 Интел вполне сможет раздуваться от гордости.
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Xardazzz
14:07
и чиллер в боксовом варианте процессора
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
Ramontu
14:06
Да уж сикилинк “рулит"
Флагманы Intel и AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит меньше 50 000р
Икра пyтина
14:06
Huawei удалила приложения ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка из своего магазина приложений Приложения трех российских банков, попавших под санкции, удалили из магазина приложений AppGallery китайской к...
Acer уходит из России в момент, когда США разрешили не уходить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем