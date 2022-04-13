Видеокарты будут включать компоненты построенные на разных техпроцессах

В последний раз AMD экспериментировала с концепцией чиплетов в потребительских графических процессорах для настольных ПК еще в эпоху Vega, с видеокартами Vega 56/64 и на Radeon VII. Эти карты никогда не пользовались успехом у геймеров, поэтому компания вернулась к монолитному дизайну своих графических процессоров Navi RX 5000 и Big Navi RX 6000.

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Тем не менее череда слухов снова намекает на то, что AMD может вернуться к данной теме в графических процессорах RDNA 3. По словам надежного инсайдера Greymon55, графические процессоры AMD следующего поколения могут получить до семи чиплетов.

Известно, что AMD собирается привлечь TSMC для производства новых графических процессоров. Однако Greymon55 полагает, что компания применит компоненты, произведенные на разных технологических процессах. Например, графический процессор Navi 31 может состоять из двух 5-нм графических кристаллов (GCD), четырех 6-нм кристаллов памяти (MCD) и кристалла контроллера межсоединений.

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Слухи указывают на то, что флагманский графический процессор RDNA 3 может иметь внушительные 15360 ядер в сочетании с 32 гигабайтами памяти стандарта GDDR6. Кроме того, будущая Radeon RX 7700 среднего класса может оказаться близка к RX 6900 XT с точки зрения производительности, что будет значительным прогрессом при переходе между поколениями. Если все пойдет по плану, карты RDNA 3 будут запущены в конце этого года.