На данный момент компания работает над её устранением

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

AMD подтвердила ресурсу Tom's Hardware, что ошибка в ее драйвере графического процессора связана с самопроизвольным изменением настроек процессора Ryzen в BIOS. Это приводит к автоматическому разгону процессоров Ryzen без ведома пользователя.

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«Нам известно о проблеме в пакете программного обеспечения AMD, которая настраивает определенные параметры процессора AMD для некоторых пользователей. Мы изучаем эту проблему и поделимся дополнительной информацией, как только сможем», - заявил представитель AMD порталу Tom's Hardware.

Сообщения об этой проблеме недавно начали появляться в различных социальных сетях. Пользователи сообщали, что их процессоры были каким-то образом разогнаны без их согласия. Впоследствии проблема была найдена и отслежена вплоть до драйверов графического процессора AMD.

Напомню, что в прошлом году AMD добавила поддержку автоматического разгона ЦП через свои драйверы графического процессора, полагая, что простое добавление модуля Ryzen Master в драйверы графического процессора Radeon Adrenalin упростит процесс разгона. Идея состоит в том, что пользователи с процессором Ryzen и графическим процессором Radeon могут использовать один интерфейс для разгона их обоих. Раньше для этого требовался как драйвер графического процессора, так и программное обеспечение AMD Ryzen Master.

Для разгона процессора Ryzen требуется, чтобы программное обеспечение могло обеспечивать настройки BIOS с другими программными утилитами для разгона. Для AMD это может означать простое использование функции автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO). Эта функция может регулировать напряжения и частоты на лету, чтобы включать автоматический разгон одним щелчком мыши.

Однако применение профиля графического процессора в драйвере AMD теперь может изменить настройки BIOS. Это проблематично из-за возможных негативных последствий разгона, например, разгон процессора Ryzen автоматически аннулирует гарантию. Программное обеспечение AMD обычно требует подтвердить, что пользователь понимает риски, связанные с разгоном, и что это аннулирует гарантию. К сожалению, здесь этого не происходит.

Разгон подвергает риску BSOD, который в конечном итоге может привести к потере данных, а также вызывает другие неприятные побочные эффекты, такие как чрезмерное выделение тепла, что проблематично, если у пользователя маломощный кулер.

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К счастью, процессоры Ryzen имеют встроенные надежные функции защиты, предотвращающие любое физическое повреждение чипа. Тем не менее нестабильность системы не может радовать рядовых пользователей.