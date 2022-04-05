Модель носит название DG2-256 или ACM-G12

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На прошлой неделе Intel официально подтвердила существование двух графических процессоров Arc Alchemist с кодовыми именами ACM-G10 и ACM-G11. Это новые названия для серии графических процессоров DG2. Стоит сказать, что графические процессоры Intel Arc Alchemist сейчас имеют несколько имен, например, DG2-G10, DG2-512 или SOC1. Первое является симбиозом внутреннего наименования и общедоступного имени графического процессора, используемым Intel при разработке программного обеспечения для Linux.

реклама

Сегодня появилось свидетельство того, что Intel планирует представить третий графический процессор DG2-256. Такое имя появилось в Intel Graphics Compiler для OpenCL и Ubuntu в патче, выпущенном в тот же день, когда был анонс Arc Alchemist для ноутбуков. Интересно, однако, что в тот день были показаны только два графических процессора серии A, что, либо подтверждает отсутствие третьего графического процессора, либо говорит только о тех двух моделях, которые относятся к мобильному сегменту.

Ясно одно, что Intel все еще занимается разработкой третьего варианта, известного как DG2-256 или ACM-G12, который либо предназначен для настольного сегмента, либо является процессором для рабочих станций, ожидаемый в третьем квартале.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Названия DG2-256 и ACM-G12 подтверждают, что это графический процессор с 256 исполнительными блоками, 8 Xe ядрами и 2048 ядрами FP32, составляющими ровно половину от флагманского графического процессора ACM-G10. На данный момент не подтверждена ширина шины памяти. Графический процессор может иметь контроллеры шириной 128 или 192 бита.