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Intel работает над третьим графическим процессором серии Arc
Модель носит название DG2-256 или ACM-G12
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 На прошлой неделе Intel официально подтвердила существование двух графических процессоров Arc Alchemist с кодовыми именами ACM-G10 и ACM-G11. Это новые названия для серии графических процессоров DG2. Стоит сказать, что графические процессоры Intel Arc Alchemist сейчас имеют несколько имен, например, DG2-G10, DG2-512 или SOC1. Первое является симбиозом внутреннего наименования и общедоступного имени графического процессора, используемым Intel при разработке программного обеспечения для Linux.

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 Сегодня появилось свидетельство того, что Intel планирует представить третий графический процессор DG2-256. Такое имя появилось в Intel Graphics Compiler для OpenCL и Ubuntu в патче, выпущенном в тот же день, когда был анонс Arc Alchemist для ноутбуков. Интересно, однако, что в тот день были показаны только два графических процессора серии A, что, либо подтверждает отсутствие третьего графического процессора, либо говорит только о тех двух моделях, которые относятся к мобильному сегменту.

 Ясно одно, что Intel все еще занимается разработкой третьего варианта, известного как DG2-256 или ACM-G12, который либо предназначен для настольного сегмента, либо является процессором для рабочих станций, ожидаемый в третьем квартале.

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 Названия DG2-256 и ACM-G12 подтверждают, что это графический процессор с 256 исполнительными блоками, 8 Xe ядрами и 2048 ядрами FP32, составляющими ровно половину от флагманского графического процессора ACM-G10. На данный момент не подтверждена ширина шины памяти. Графический процессор может иметь контроллеры шириной 128 или 192 бита.

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