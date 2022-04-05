Предполагается, что он будет переименованным смартфоном Redmi 10C

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Бренд POCO в последнее время приобрел высокую популярность, как в мире, так и в нашей стране. Это связано с отличным сочетанием характеристик смартфонов и их довольно демократичной стоимости. POCO выпускает телефоны, как высокого класса, так и дешевые. Последние представлены линейкой POCO C, последним из которых является модель C3. Но похоже, что компания готовится к выпуску очередного устройства под названием C4.

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Это утверждение основано на сообщениях об обнаружении модели POCO 220333QPG в базе данных FCC, которая показывает, что телефон является устройством только для сетей 4G/LTE и работает под управлением MIUI 13. Другой информации о характеристиках новая утечка не раскрывает.

Если преемник C3 действительно появится, то ходят слухи, что он станет ребрендингом Redmi 10C. Напомню, что Redmi 10C был выпущен недавно и получил большой 6,71-дюймовый HD дисплей, чипсет Snapdragon 680, основную 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Он работает под управлением MIUI 13, но пока лишь на базе Android 11.

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