Однако выход серийного устройства не стоит ждать раньше 2025 года

Ни для кого не секрет, что компания Apple усердно работает над своим первым складным устройством. Поскольку его основной южнокорейский конкурент Samsung является одним из лидеров в этом сегменте рынка благодаря постоянному совершенствованию линейки Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, Apple, похоже, решила ускорить разработку и тестирование своего долгожданного складного смартфона.

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Согласно недавнему сообщению популярного инсайдера Минг-Чи Куо, Apple работает над складным устройством с большим 9-дюймовым экраном, который будет значительно крупнее, чем сопоставимые смартфоны Samsung Fold. Куо предполагает, что Apple может представить складной гибрид iPhone и планшета iPad, чей OLED-дисплей получит высокую плотность пикселей, находящуюся между нынешними смартфонами и планшетами. Соответствующая OLED-панель может быть разработана в сотрудничестве с южнокорейской компанией LG.

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Инсайдер также отмечает, что Apple в настоящее время уделяет приоритетное внимание разработке складного устройства среднего размера, что кажется наиболее вероятным, учитывая предполагаемый 9-дюймовый дисплей, установленный в прототипе или тестовом устройстве. Впоследствии технический гигант может выпустить еще более крупное устройство в этой новой для неё категории, в то время как складной iPhone меньшего размера предположительно занимает только третье место в списке приоритетов Apple. Что касается сроков выхода, то инсайдер подтверждает, что до этого момента еще далеко, и не стоит ждать его появление раньше 2025 года.