Ни для кого не секрет, что компания Apple усердно работает над своим первым складным устройством. Поскольку его основной южнокорейский конкурент Samsung является одним из лидеров в этом сегменте рынка благодаря постоянному совершенствованию линейки Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, Apple, похоже, решила ускорить разработку и тестирование своего долгожданного складного смартфона.
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Согласно недавнему сообщению популярного инсайдера Минг-Чи Куо, Apple работает над складным устройством с большим 9-дюймовым экраном, который будет значительно крупнее, чем сопоставимые смартфоны Samsung Fold. Куо предполагает, что Apple может представить складной гибрид iPhone и планшета iPad, чей OLED-дисплей получит высокую плотность пикселей, находящуюся между нынешними смартфонами и планшетами. Соответствующая OLED-панель может быть разработана в сотрудничестве с южнокорейской компанией LG.
Инсайдер также отмечает, что Apple в настоящее время уделяет приоритетное внимание разработке складного устройства среднего размера, что кажется наиболее вероятным, учитывая предполагаемый 9-дюймовый дисплей, установленный в прототипе или тестовом устройстве. Впоследствии технический гигант может выпустить еще более крупное устройство в этой новой для неё категории, в то время как складной iPhone меньшего размера предположительно занимает только третье место в списке приоритетов Apple. Что касается сроков выхода, то инсайдер подтверждает, что до этого момента еще далеко, и не стоит ждать его появление раньше 2025 года.