Некоторое время назад в сети появилась информация, что печатные платы видеокарт RTX 3090 Ti также будут использоваться при производстве следующего поколения графических карт под кодовым названием AD102. Предполагаемая совместимость выводов между GA102 и AD102 была сообщена партнерам компании NVIDIA, которые получили специальный BIOS с поддержкой мощности 600 Вт для подготовки систем охлаждения для серии RTX 40. По замыслу Nvidia это ускорит процесс разработки и снизит стоимость готовой продукции.
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Многие нестандартные модели, таких компаний как ZOTAC, MSI и EVGA не имеют некоторых элементов подсистем питания, которые просто не понадобятся для графического процессора GA102 мощностью 450 Вт, но потребуются для процессора AD102 мощностью 600 Вт. Отсутствующие MOSFET, VRM и 16-контактные разъемы питания можно наблюдать в нескольких нестандартных моделях ZOTAC и EVGA:
Интересно, что даже на официальной эталонной плате NVIDIA RTX 3090 Ti Founders Edition отсутствуют данные компоненты. До сих пор V-образный дизайн использовался только в картах NVIDIA FE, но с RTX 3090 Ti это уже не так.
В случае MSI SUPRIM X немного другая история. У неё может быть только один 16-контактный разъем питания, но карта была разработана для поддержки стандарта PCIe Gen5 мощностью 600 Вт.
Анализ, проведенный Igor’sLAB, подтвердил, что разъем питания, рассчитанный на мощность 450 Вт, можно изменить с помощью перемычки PJP1, чтобы включить поддержку мощности 600 Вт. В модели RTX 3090 Ti эта перемычка отсутствует, не говоря уже о том, что для мощности 600 Вт требуется либо официально поддерживаемый блок питания, либо адаптер 4x8 pin, которого пока нет.
Ожидается, что все высокопроизводительные графические карты серии GeForce RTX 40 будут оснащены этим новым 16-контактным разъемом питания. Слухи предполагают, что TDP по умолчанию в 600 Вт может относиться к графическому процессору класса RTX 4090. Это означает, что для нестандартных моделей с более высоким энергопотреблением потребуются два таких разъема. Вот почему многие существующие платы RTX 3090 Ti уже имеют возможность подключения двух разъемов питания.