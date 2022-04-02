В них уже заложен высокий запас мощности

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Некоторое время назад в сети появилась информация, что печатные платы видеокарт RTX 3090 Ti также будут использоваться при производстве следующего поколения графических карт под кодовым названием AD102. Предполагаемая совместимость выводов между GA102 и AD102 была сообщена партнерам компании NVIDIA, которые получили специальный BIOS с поддержкой мощности 600 Вт для подготовки систем охлаждения для серии RTX 40. По замыслу Nvidia это ускорит процесс разработки и снизит стоимость готовой продукции.

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Многие нестандартные модели, таких компаний как ZOTAC, MSI и EVGA не имеют некоторых элементов подсистем питания, которые просто не понадобятся для графического процессора GA102 мощностью 450 Вт, но потребуются для процессора AD102 мощностью 600 Вт. Отсутствующие MOSFET, VRM и 16-контактные разъемы питания можно наблюдать в нескольких нестандартных моделях ZOTAC и EVGA:





Интересно, что даже на официальной эталонной плате NVIDIA RTX 3090 Ti Founders Edition отсутствуют данные компоненты. До сих пор V-образный дизайн использовался только в картах NVIDIA FE, но с RTX 3090 Ti это уже не так.

В случае MSI SUPRIM X немного другая история. У неё может быть только один 16-контактный разъем питания, но карта была разработана для поддержки стандарта PCIe Gen5 мощностью 600 Вт.

Анализ, проведенный Igor’sLAB, подтвердил, что разъем питания, рассчитанный на мощность 450 Вт, можно изменить с помощью перемычки PJP1, чтобы включить поддержку мощности 600 Вт. В модели RTX 3090 Ti эта перемычка отсутствует, не говоря уже о том, что для мощности 600 Вт требуется либо официально поддерживаемый блок питания, либо адаптер 4x8 pin, которого пока нет.

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Ожидается, что все высокопроизводительные графические карты серии GeForce RTX 40 будут оснащены этим новым 16-контактным разъемом питания. Слухи предполагают, что TDP по умолчанию в 600 Вт может относиться к графическому процессору класса RTX 4090. Это означает, что для нестандартных моделей с более высоким энергопотреблением потребуются два таких разъема. Вот почему многие существующие платы RTX 3090 Ti уже имеют возможность подключения двух разъемов питания.