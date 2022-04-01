Такую интересную подробность сообщил ресурс 3DCenter

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Ресурс 3DCenter сообщает, что в официальном презентационном видео Intel Arc Control усмотрел характеристики дискретного графического процессора для настольных ПК. Arc Control - это новое программное обеспечение Intel для мониторинга видеокарт Arc Alchemist и Xe Iris. В презентации были показаны различные функции нового программного обеспечения, в том числе новая вкладка «Производительность» и некоторые базовые функции разгона.

реклама

Такие данные, как мощность графического процессора или частота ядра и памяти, будут отображаться либо с помощью программного обеспечения Arc Control, либо с помощью специального экрана, который можно включить в играх. Intel неоднократно показывала эту вкладку в видео, но только на мгновение на экране появляются характеристики, которые не соответствуют ни одному мобильному графическому процессору Arc, анонсированному 2 дня назад.

Судя по снимкам экрана, тактовая частота графического процессора достигает 2200-2250 МГц при загрузке графического процессора до 99%.

Однако тактовая частота графического процессора 2,2 ГГц не должна быть исключительной для настольных графических процессоров. Данные Geekbench для Arc A350M показывают, что GPU может достигать аналогичной частоты во время теста OpenCL. Официальное значение тактовой частоты ядра для этого графического процессора составляет 1150 МГц, следовательно, это базовая частота, а 2,2 ГГц в разгоне.

Кроме того, свидетельством того, что речь идет о настольном GPU, является мощность графического процессора 175 Вт. Ни одна из мобильных карт, представленных Intel, не имеет такого высокого энергопотребления. Только Arc A770M имеет максимальную мощность графического процессора 150 Вт, но теоретически она может быть выше благодаря технологии Intel Deep Link.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Если указанное значение относится только к мощности графического процессора, то другие компоненты карты внесут свою долю к общей мощности, которая может достигать более 200 Вт. Кроме того, тактовая частота видеопамяти 1093 МГц предполагает, что её скорость составляет 17,5 Гбит/с, в то время как самая быстрая мобильная видеокарта имеет скорость 16 Гбит/с. Это может подтвердить, что видеокарта Arc для настольных ПК не будет медленнее, чем, например, GeForce RTX 3070.