Кроме нее представлена более мощная видеокарта MTT S2000 для высокопроизводительных вычислений

Повторный выход Intel на рынок дискретных графических процессоров может оказать существенное влияние на нынешнюю монополию Nvidia и AMD. Но рынок видеокарт представлен не только этими компаниями. Есть и другие игроки, скрывающиеся в тени лидеров, и ожидающие удачного момента для выхода на рынок. Одним из примеров является китайская компания Moore Threads, которая была основана в 2020 году и публично заявила о себе только в конце прошлого года. Хотя предыдущие попытки Китая представить игровые графические процессоры, соответствующие моделям Nvidia, еще не увенчались большим успехом, даже на внутреннем рынке, у Moore Threads есть все необходимое, чтобы стать достойным конкурентом на мировом рынке дискретных графических процессоров. Во-первых, генеральным директором компании является Чжан Цзяньчжун - бывший вице-президент и генеральный менеджер Nvidia с 15-летним опытом работы и поддержкой таких крупных игроков индустрии, как Lenovo и Tencent. Кроме того, недавно состоялся анонс моделей GPU MTT S60 и MTT S2000, которые выглядят весьма многообещающе.

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Эти две модели графических процессоров, анонсированные Moore Threads, основаны на 12-нм технологическом процессе TSMC, не являющимся передовым в настоящее время. Однако, в отличие от других китайских продуктов данного типа, линейка MTT демонстрирует мощную поддержку со стороны драйверов и предлагает совместимость с API DirectX, функции AI, отличные показатели кодирования и декодирования видео и даже поддержку программ 3D-рендеринга.

Moore Threads рекомендует модель MTT S60 в качестве игровой, но её характеристики довольно скромные, включают 2048 ядер на основе собственной архитектуры MUSA и 8 ГБ памяти LPGDDR4X, что теоретически обеспечивает производительность 6 TFLOPS. По производительности это в лучшем случае соответствует старичку Nvidia GTX 1070. Модель MTT S2000 имеет удвоенное количество ядер и TFLOPS, а также предлагает 32 ГБ видеопамяти, но эта модель рекомендуется производителем для вычислительных нагрузок.

В качестве демонстрации возможностей MTT S60 от Moore Threads была выбрана League of Legends, работающая в разрешении 1080p, что вряд ли можно назвать подходящим тестовым приложением, но интересно посмотреть оптимизацию драйверов. Новинка поддерживает некоторые функции DX12, включая глобальное освещение, расширенные методы сглаживания, мягкие тени, физический рендеринг, отражения, объемный свет и т. д. Графический процессор также поддерживает OpenCL, SYCL, Vulkan, OpenGL/GLES и даже технологию Nvidia CUDA.

Значительным плюсом карт Moore Threads является возможность кодирования/декодирования видео в хорошем качестве и неплохой скоростью. Видеокарта имеет аппаратную поддержку кодирования 8K H.264, H.265, AV1, а также декодирования H.264, H.265, AV1, VP8, VP9. Кроме того, физический движок Alpha-Core может ускорять определенные инструменты анимации и рендеринга из популярных пакетов, таких как Unity, Houdini и Unreal. Модель MTT S2000 будет лучше справляться с рабочими нагрузками вычислений и искусственного интеллекта, и должна поддерживать нейронные сети для обработки визуального и звукового контента.

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Информации о доступности и ценах видеокарт от Moore Threads пока нет. Ожидается, что Moore Threads поставит первые платы через несколько месяцев.