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Игровая выставка E3 2022 официально отменена
Она не будет проводиться ни в очном, ни в виртуальном формате
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 В этом году не запланировано ни физического, ни цифрового мероприятия E3. Это означает, что очная игровая выставка отменяется уже в третий раз подряд. Стоящая за этим игровым шоу организация ESA, подтвердила сегодня, что основное внимание будет уделено следующему мероприятию E3 2023. Новость появилась после того, как менеджер по продуктам Razer Уилл Пауэрс опубликовал полученное сегодня электронное письмо об отмене мероприятия.

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 Ожидалось, что E3 2022 станет большим событием после безликого цифрового мероприятия 2021 года и отсутствия какого-либо вообще формата игровой выставки в 2020 году. В январе этого года ESA объявило о планах проведения цифрового мероприятия 2022 года, как раз в то время, когда по миру начал распространяться штам Omicron COVID-19. С тех пор организация не сообщала никаких новостей о выставке E3 2022.

 Сегодня ESA подтвердила в публичном заявлении, что мероприятие отменено и вернется только в следующем 2023 году в совершенно новом формате.

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 Интересно, что в то же время, когда появились новости об отмене E3, Джефф Кейли из Game Award объявил, что Summer Game Fest не будет отменен и в июне пройдет в живом формате. Дата проведения Summer Game Festне пока не публикуется.

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#e3 2021 #e3 2020 #e3 2022 #игровая выставка
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