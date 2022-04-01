На данный момент Intel проводит тестирование образцов памяти производимых YMTC

Сегодня появилось сообщение, что Apple рассматривает возможность воспользоваться услугами китайской компании Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) для производства памяти 3D NAND, чтобы диверсифицировать свою цепочку поставок. YMTC вряд ли станет крупным поставщиком Apple, но подобный ход станет огромным рывком вперед для китайской полупроводниковой промышленности.

реклама

Apple вела переговоры с YMTC в течение нескольких месяцев, но окончательное соглашение еще не достигнуто, согласно отчету Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе. После того как Kioxia и Western Digital потеряли 3D NAND накопители общим объемом 6,5 эксабайт из-за проблем с загрязнением на одном из своих заводов в Японии и повышенного риска перебоев с поставками, Apple стала более склоняться к сотрудничеству с еще одним поставщиком 3D NAND. Сообщается, что в настоящее время Apple тестирует образцы памяти 3D NAND от YMTC.

Yangtze Memory является единственным китайским разработчиком памяти 3D NAND, производящим микросхемы в больших объемах. Однако компания значительно отстает от других поставщиков Apple таких, как Kioxia, Micron, Samsung и других, поэтому конкурировать с этими производителями, вряд ли сможет. Но учитывая, сколько флэш-памяти 3D NAND использует Apple для своих устройств, сможет ли YMTC удовлетворить потребности Apple к объему производства.

Еще в 2019 году YMTC планировала расширить свои производственные мощности 3D NAND примерно до 150 000 пластин 3D NAND в месяц, но финансовые трудности компании повлияли на эти намерения. По данным Nikkei, на начало 2021 года производственные мощности компании составляли около 100 000 64-слойных 3D NAND.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Следует также иметь в виду, что в отличие от других производителей 3D NAND, YMTC производит память NAND и логику NAND на двух разных пластинах и на двух разных фабриках, а затем соединяет компоненты с помощью собственной технологии Xtacking. Таким образом, несмотря на то, что YMTC имеет два 300-миллиметровых завода по производству полупроводников, его фактическая производственная мощность точно не известна. Кроме того, неизвестно, сможет ли компания в случае необходимости быстро расширить свои производственные мощности.