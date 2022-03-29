Такую информацию предоставил инсайдер Greymon55

В сети появилась новая информация о грядущей линейке процессоров AMD. По словам надежного инсайдера Greymon55, который ранее обнародовал дорожные карты AMD, компания собирается начать массовое производство следующей серии Ryzen в конце апреля или начале мая. Это означает, что до запуска линейки Ryzen 7000 осталось всего несколько месяцев. Если предположить, что грядущая серия будет следовать графику запуска ее предшественников.

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Предыдущая серия AMD Vermeer (Zen3) была запущена в массовое производство в июле 2020 года, а выпущена в продажу в ноябре того же года. Версия процессоров с технологией 3D V-Cache производится с ноября прошлого года и официально будет запущена в следующем месяце.

Учитывая, что серия Ryzen 7000 имеет совершенно новый дизайн, период между производством и запуском может увеличиться на 4-5 месяцев. Тем не менее можно с уверенностью предположить, что AMD может быть готова выпустить Raphael уже в начале четвертого квартала. Это было бы правильным шагом, чтобы конкурировать с процессорами Intel 13-го поколения под названием Raptor Lake.

Ожидается, что процессоры серии AMD Ryzen 7000 будут иметь до 16 ядер, произведенных по 5-нм микроархитектуре Zen4. Слухи предполагают, что самый быстрый процессор будет иметь TDP 170 Вт.

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Кроме того, процессоры Zen4 будут использовать новый сокет LGA AM5. AMD намерена обеспечить многолетнюю поддержку новой платформы, а также совместимость с кулерами для процессоров AM4. Кроме того, платформа впервые для AMD получит поддержку новейших стандартов DDR5 и PCIe Gen5.