Компания Vivo раскрыла несколько новых подробностей о смартфоне X Fold, своем первом складном мобильнике. Напомню, что вчера компания Vivo сообщила о дате выхода X Fold. Это событие состоится Для апреля, тогда же Vivo раскроет более подробную информацию о X Fold, хотя неясно, когда смартфон можно будет заказать.
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Vivo поделилась тизерным видео на Weibo. Кроме того, компания обновила свой канал Weibo, добавив маркетинговое изображение X Fold с акцентом на складной внутренний дисплей устройства. Насколько можно судить, X Fold имеет аналогичный Oppo Find N механизм, а не Galaxy Z Fold3. Таким образом, теоретически X Fold может иметь менее заметные складки на дисплее.
Кроме того, в том же видео показаны камеры X Fold, которые Vivo создала совместно с компанией Zeiss. Хотя в видео не описывается, какие датчики использовала Vivo, один из них похоже имеет перископический объектив. Маркетинговое изображение Vivo подтверждает, что у X Fold есть внутренняя камера, а также эквивалентная камера на крышке дисплея.
Смартфон X Fold также не имеет зазоров при закрытии, в отличие от Galaxy Z Fold3. Предположительно, компания представит X Fold 11 апреля вместе с Vivo Pad.