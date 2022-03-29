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Стала известна дата выхода складного смартфона первого поколения Vivo X Fold: 11 апреля
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 Недавно Vivo выпустила объявление, в котором производитель наконец подтвердил, что её первый складной смартфон X Fold появится в 2022 году. Теперь компания определилась с датой, когда будут объявлены цена и доступность устройства. Кроме того, известный инсайдер Digital Chat Station предположил, что грядущий X Note может появиться примерно в то же время, что и первый планшет компании.

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 Как бы там ни было, главным для многих поклонников Vivo заключается в том, что её складной смартфон первого поколения линейки X скоро появится. Согласно Digital Chat Station, смартфон будет оснащен основным дисплеем разрешением 2,5K, произведенным компанией Samsung.

 Инсайдер также намекнул на новое программное обеспечение, которое может относиться к X Fold, известное как OriginOS HD. Vivo может представить его через 2 недели или 11 апреля 2022 года.

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 Кроме того, интересно посмотреть, насколько он будет похож или отличаться от Oppo Find N дочернего бренда Vivo. Новый тизер производителя X Fold указывает на то, что он и Oppo Find N, возможно, сильно различаются с точки зрения дизайна.

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