Таким образом всего через две недели на рынке складных устройств станет на одного игрока больше

Недавно Vivo выпустила объявление, в котором производитель наконец подтвердил, что её первый складной смартфон X Fold появится в 2022 году. Теперь компания определилась с датой, когда будут объявлены цена и доступность устройства. Кроме того, известный инсайдер Digital Chat Station предположил, что грядущий X Note может появиться примерно в то же время, что и первый планшет компании.

реклама

Как бы там ни было, главным для многих поклонников Vivo заключается в том, что её складной смартфон первого поколения линейки X скоро появится. Согласно Digital Chat Station, смартфон будет оснащен основным дисплеем разрешением 2,5K, произведенным компанией Samsung.

Инсайдер также намекнул на новое программное обеспечение, которое может относиться к X Fold, известное как OriginOS HD. Vivo может представить его через 2 недели или 11 апреля 2022 года.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Кроме того, интересно посмотреть, насколько он будет похож или отличаться от Oppo Find N дочернего бренда Vivo. Новый тизер производителя X Fold указывает на то, что он и Oppo Find N, возможно, сильно различаются с точки зрения дизайна.