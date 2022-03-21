В линейку входят три модели на 64, 128 и 256 ГБ

Компания Samsung начала продажу трех новых Flash-накопителей, анонсированных в прошлом месяце. Как показывают скриншоты компании, все они имеют порты USB Type-C, а не набивший оскомину USB Type-A. Кроме того, Samsung оснастила свои новые Flash-накопители поддержкой USB 3.2 Gen1, хотя все они имеют обратную совместимость с USB 2.0 и USB 3.0.

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Кроме того, Samsung выпустила три версии флешек объемом 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Каждый Flash-накопитель весит всего 3,4 г. Хотя Samsung хвастается тем, что ее новые накопители поддерживают скорость последовательного чтения до 400 МБ/с, это верно только для версий на 256 ГБ и 128 ГБ. В то время, как версия объемом 64 ГБ ограничена скоростью в 300 МБ/с.

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Каждый Flash-накопитель имеет 5-летнюю ограниченную гарантию и поддерживает технологию Samsung 5-proof, подробности о которой можно прочитать на веб-сайте Samsung. В настоящее время младшая модель MUF-64DA стоит от 14,9 евро, более емкая модель MUF-128DA оценивается в 23,9 евро. Старшая версия MUF-256DA продается по цене 42,9 евро, что менее чем в 3 раза превышает цену MUF-64DA, несмотря на четырехкратное увеличение объема памяти.