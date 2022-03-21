Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Samsung представила новые Flash-накопители USB Type-C объемом до 256 ГБ и скоростью до 400 МБ/с
В линейку входят три модели на 64, 128 и 256 ГБ
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

 Компания Samsung начала продажу трех новых Flash-накопителей, анонсированных в прошлом месяце. Как показывают скриншоты компании, все они имеют порты USB Type-C, а не набивший оскомину USB Type-A. Кроме того, Samsung оснастила свои новые Flash-накопители поддержкой USB 3.2 Gen1, хотя все они имеют обратную совместимость с USB 2.0 и USB 3.0.

реклама

 Кроме того, Samsung выпустила три версии флешек объемом 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Каждый Flash-накопитель весит всего 3,4 г. Хотя Samsung хвастается тем, что ее новые накопители поддерживают скорость последовательного чтения до 400 МБ/с, это верно только для версий на 256 ГБ и 128 ГБ. В то время, как версия объемом 64 ГБ ограничена скоростью в 300 МБ/с.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

 Каждый Flash-накопитель имеет 5-летнюю ограниченную гарантию и поддерживает технологию Samsung 5-proof, подробности о которой можно прочитать на веб-сайте Samsung. В настоящее время младшая модель MUF-64DA стоит от 14,9 евро, более емкая модель MUF-128DA оценивается в 23,9 евро. Старшая версия MUF-256DA продается по цене 42,9 евро, что менее чем в 3 раза превышает цену MUF-64DA, несмотря на четырехкратное увеличение объема памяти.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #usb #флешка #flash #usb-c #флешки #usb 3.2 #usb type-c #flash-накопители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 увеличат доминирование Samsung на рынке складных устройств
Чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2300 будут менее эффективными, чем современные флагманы
Samsung Galaxy S22 FE может получить процессор Dimensity 9000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
39
GPS не будет отключен в России, но будет снижена точность
25
Крупные майнинговые компании накопили слишком много Биткоинов и могут разрушить рынок криптовалют
22
Процессоры Intel и AMD возвращаются в магазины РФ – Ryzen 9 5950X со скидкой в 70 000 р
47
Роскосмос решил отказаться от космодрома Куру
14
В Windows 1.0 нашли пасхалку с руководителем Valve Гейбом Ньюэллом
10
Honor запланировала презентацию новых устройств на 29 марта
1
Встроенная графика в Samsung Exynos 2200 и в APU Steam Deck от Valve могут быть родственниками
+
Android 13 будет уведомлять пользователей о высоком расходе энергии в фоновом режиме
2
AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
17
Дмитрий Медведев: иностранные компании, покинувшие Россию, мечтают о возвращении, но боятся об этом сказать
88
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) придумала как решить проблему телефонного мошенничества
7
Совпадение цвета формы "Бауманского" экипажа МКС с цветом флага Украины вызвало недоумение у западных журналистов
55
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
29
Флагманский процессор Apple M1 Ultra оказался в разы крупнее AMD Ryzen (Socket AM4)
18
Заказчик уже начал получать первые системы на базе процессоров AMD с архитектурой Zen 4
3
Новый процессор Apple M1 Ultra оказался медленнее GeForce RTX 3050 в тесте рендеринга Blender
8
Ethereum Classic подорожал на 55% и может стать заменой Эфиру после перехода на Proof-of-Stake (PoS)
7
ФАС планирует разрешить «серый импорт» - это прекратит дефицит электроники в РФ
23
Спустя два года после Chrome и Edge браузер Firefox получил поддержку аппаратного ускорения AV1
2

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
35
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Rey.B.
23:19
Вообще-то "отработанные стержни" отлично обрабатываются. А ядерные отходы, переводятся в твёрдые фазы и перемешиваются со стеклом. В котором могут храниться и подольше.
Финляндия на глубине 420 м строит подземный полигон, который будет хранить опасные ядерные отходы в течение 100 000 лет
Rey.B.
23:15
"Украина – независимое, суверенное правовое государство." - США куда как боле... Но как оказалось, очень даже зависимы.
Общедоступная генеративная сеть ИИ создала 40 000 видов биологического оружия за 6 часов
Мистер Ленглифолс
22:53
Можно все использовать в военных целях, этт не значит что все эффективно
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
Vladislav Serbskiy
22:51
Нашим "мудрецам" вместо того чтобы сделать свой спутниковый интернет (проект СФЕРА), надо было продвигать потенциальных врагов и помогать им, ЗАСРАНЦЫ - иначе не назовешь.
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
Мистер Ленглифолс
22:50
Выше писал норм вроде, но тут воды налил, не надо дурачка включать. Тебе говорят интернет для военных целей, что ты разжовываешь.
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
ogrizocker
22:50
да похваще че тут будет. Не жили - не+уй начинать
La société russe n'a pas l'intention d'abandonner l'achat de licences Microsoft pour 180 millions de roubles
Dmitry Mitry
22:46
Как легко и не парясь положить в карман 650 тысяч долларов. До Луны уже 50 лет никто долететь не может, зачем там интернет?
Стартап Aquarian Space планирует соединить высокоскоростным интернетом Землю, Луну и возможно Марс
ego0550
22:44
Как сага то называть будет не говорят еще, наверно "Сало та горілка." вместо Вино и крови? 😁
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
32Влад32
22:43
Тупой - ты. Да пофиг нам этот Макдональдс. В каждом городе кафешек, пиццерий - завались.
Мемный бренд «Дядя Ваня»/McDonald’s возмутил англичан, вспомнивших о праве частной собственности
HuKT0
22:43
А что, в Германии есть Ведьмак? Или в Японии есть ютуб? Не будь таким тупым, в мире нет страны, которая сделала все на свете и это все - самое лучшее.
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем