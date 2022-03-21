Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Xiaomi POCO F4 появился в записи Geekbench
Выход новинки ожидается уже в самое ближайшее время
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

 Сегодня в сети появилась новая информация о POCO F4 снова появился в сети всего через несколько дней после того, как Xiaomi выпустила Redmi K40S. Напомню, что Redmi K40S - это практически Redmi K40 под новым названием, который сохраняет большинство характеристик последнего. Следовательно, Redmi K40S использует чипсет Snapdragon 870, дисплей Samsung E4 AMOLED и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Однако, Redmi K40S комплектуется основной камерой с оптической стабилизацией, которой нет у Redmi K40.

реклама


 Что касается POCO F4, то хотя Xiaomi еще не прокомментировала его выпуск, Федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала несколько документов об этом в начале месяца. POCO F4, имеющий номер модели «22021211RG», может быть фактически повторным запуском прошлогоднего POCO F3. Недавняя информация Geekbench подтверждает это, указывая номер модели POCO F4.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

 Как показано на снимке экрана выше, модель 22021211RG имеет 8 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 870 и работает под управлением Android 12. Стоит отметить, что суффикс «G» в названии 22021211RG подтверждает глобальную версию смартфона. Пока не известно, будет ли POCO F4 иметь дизайн Redmi K40S, например, POCO F3 от Redmi K40 практически неотличим. Дата выпуска POCO F4 также не известна, но завтра POCO F3 исполнится год, поэтому выход приемника должен быть уже совсем скоро.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #snapdragon #poco #redmi k40 #snapdragon 870 #poco f3 #poco f4 #redmi k40s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2300 будут менее эффективными, чем современные флагманы
Poco F4 заметили в Geekbench — смартфон может быть переименованным Redmi K40S для глобального рынка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
35
GPS не будет отключен в России, но будет снижена точность
25
Крупные майнинговые компании накопили слишком много Биткоинов и могут разрушить рынок криптовалют
19
Процессоры Intel и AMD возвращаются в магазины РФ – Ryzen 9 5950X со скидкой в 70 000 р
47
Роскосмос решил отказаться от космодрома Куру
14
В Windows 1.0 нашли пасхалку с руководителем Valve Гейбом Ньюэллом
10
Honor запланировала презентацию новых устройств на 29 марта
1
Встроенная графика в Samsung Exynos 2200 и в APU Steam Deck от Valve могут быть родственниками
+
Android 13 будет уведомлять пользователей о высоком расходе энергии в фоновом режиме
2
Дмитрий Медведев: иностранные компании, покинувшие Россию, мечтают о возвращении, но боятся об этом сказать
88
AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
17
Совпадение цвета формы "Бауманского" экипажа МКС с цветом флага Украины вызвало недоумение у западных журналистов
54
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) придумала как решить проблему телефонного мошенничества
6
Флагманский процессор Apple M1 Ultra оказался в разы крупнее AMD Ryzen (Socket AM4)
18
Заказчик уже начал получать первые системы на базе процессоров AMD с архитектурой Zen 4
2
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
29
Новый процессор Apple M1 Ultra оказался медленнее GeForce RTX 3050 в тесте рендеринга Blender
8
ФАС планирует разрешить «серый импорт» - это прекратит дефицит электроники в РФ
23
Ethereum Classic подорожал на 55% и может стать заменой Эфиру после перехода на Proof-of-Stake (PoS)
7
Спустя два года после Chrome и Edge браузер Firefox получил поддержку аппаратного ускорения AV1
2

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
35
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Omaneg66
22:00
Зачем им майнить? Если доход позволяет прекрасно жить.
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
Omaneg66
21:59
У них зарплата на 5 порядков выше. И не в рублях, вечно деревяных лаптях.
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
fantazer
21:57
вот зачем нужно учить славянские языки https://www.youtube.com/watch?v=0trwO1xbv6E
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
Omaneg66
21:57
Да выше 100. А по двести - лучше.
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
wolfire
21:56
Мессенджер WhatsApp при этом под удар не попадает, поскольку он не участвовал в осуществлении экстремистской деятельности. надо бы поучавствовать а вк не было экстрмисткой деятельности? никто не ката...
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
Omaneg66
21:54
Да куда ему. Он за копейки здесь строчит все подряд.
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
san-sanich
21:53
А вдруг этот Криптолео и есть Zelot !? Ну или наоборот.
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
Omaneg66
21:52
Заглот. Ты все глотаешь? Как ты радовался банкротству OneWeb и чето не написал. Глотай дальше. Фейкомет. Британская компания OneWeb сегодня сообщила о заключении соглашения со SpaceX: американская ком...
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
mistergrim
21:51
За деньги госдепа, очевидно же. Надо не забыть завтра зайти очередные грязные зелёные бумажки получить.
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
wolfire
21:51
как хорошо что долар под 100 00 подставил вот и весь расчёт...
Известный майнер прогулялся по магазинам Дубая и рассказал о низких ценах на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем