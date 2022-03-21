Выход новинки ожидается уже в самое ближайшее время

Сегодня в сети появилась новая информация о POCO F4 снова появился в сети всего через несколько дней после того, как Xiaomi выпустила Redmi K40S. Напомню, что Redmi K40S - это практически Redmi K40 под новым названием, который сохраняет большинство характеристик последнего. Следовательно, Redmi K40S использует чипсет Snapdragon 870, дисплей Samsung E4 AMOLED и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Однако, Redmi K40S комплектуется основной камерой с оптической стабилизацией, которой нет у Redmi K40.

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Что касается POCO F4, то хотя Xiaomi еще не прокомментировала его выпуск, Федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала несколько документов об этом в начале месяца. POCO F4, имеющий номер модели «22021211RG», может быть фактически повторным запуском прошлогоднего POCO F3. Недавняя информация Geekbench подтверждает это, указывая номер модели POCO F4.

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Как показано на снимке экрана выше, модель 22021211RG имеет 8 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 870 и работает под управлением Android 12. Стоит отметить, что суффикс «G» в названии 22021211RG подтверждает глобальную версию смартфона. Пока не известно, будет ли POCO F4 иметь дизайн Redmi K40S, например, POCO F3 от Redmi K40 практически неотличим. Дата выпуска POCO F4 также не известна, но завтра POCO F3 исполнится год, поэтому выход приемника должен быть уже совсем скоро.