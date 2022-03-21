Однако его можно удалить простой манипуляцией в реестре

В прошлом месяце появились намеки на то, что Microsoft планирует внедрить водяной знак на рабочий стол Windows 11 в системы, которые не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Эта «функция» появилась у некоторых, но не у всех тестировщиков. Сегодня ресурс Windows Latest сообщил, что водяной знак, вероятно, предназначен для устройств RTM, поскольку он входит в последнее необязательное обновление для всех пользователей в канале Release Preview.

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Выше можно увидеть образец водяного знака Windows 11 с надписью «Системные требования не выполнены». Он расположен прямо над областью панели задач, может состоять из трех строк текста, поэтому его трудно не заметить, и он будет более заметен на некоторых более темных обоях.

Кроме того, есть еще одно небольшое напоминание, скрытое Microsoft в последней сборке Windows 11 Insider, обведенное в верхней части изображения, которое можно увидеть в меню «Система». Рядом с этим напоминанием находится ссылка, по которой можно перейти, чтобы узнать больше информации.

Если водяной знак «Системные требования не выполнены» сильно раздражает, то есть способ убрать его с рабочего стола. Требуется всего несколько шагов в разделе Regedit с последующим перезапуском. Однако стоит помнить, что эти шаги выполняются на свой страх и риск.

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Для того, чтобы удалить водяной знак с рабочего стола, сначала необходимо запустить Regedit, развернуть ветку HKEY_CURRENT_USER, найти запись UnsupportedHardwareNotificationCache, затем изменить значение DWORD SV2 с 1 на 0. После чего необходимо закрыть Regedit и перезагрузить компьютер.