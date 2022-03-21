Как всегда отличился известный немейкий ретейлер Mindfactory

Mindfactory, один из крупнейших в Германии интернет-магазинов компьютерной техники, предлагает видеокарту PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT по цене 169 евро, включая НДС. Эта цена эквивалентна 189 долларам, и стоит сказать, что НДС в Германии имеет размер 19%. Если не учитывать НДС, то получается цена в 159 долларов. Указанная стоимость Radeon RX 6500 XT примерно на 35% ниже рекомендованной розничной цены в Европе.

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Если вы перейдете в раздел специальных предложений MindStar на сайте, то можно увидеть, что на Mindfactory есть две модели PowerColor по специальному предложению. Модель ITX с одним вентилятором стоит 169 евро, а модель Fighter с двумя вентиляторами всего на 10 евро дороже.





Три недели назад появилось сообщение о том, что Mindfactory стал первым розничным магазином, продающим видеокарты по цене ниже рекомендованной. В то время лучшая цена на RX 6500 XT составляла 199 евро, поэтому падение до 169 евро за три недели представляет собой значительный прогресс.

Возможно, что снижение стоимости RX 6500 XT связано с тем, что данная видеокарта не оправдала ожиданий пользователей и не смогла составить достойную конкуренцию GeForce RTX 3050, которая имеет более высокую рекомендованную стоимость в 250 долларов.

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Стоит отметить, что сейчас на рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости видеокарт. Например, только за первую половину марта цена на графические карты в среднем упала на 9%.