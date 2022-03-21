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Чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2300 будут менее эффективными, чем современные флагманы
Такой ход развития событий связывают с будущими ядрами Cortex X3
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 Новейшие мобильные чипсеты Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 и в меньшей степени MediaTek Dimensity 9000 подверглись критике от пользователей и профессионалов за низкую эффективность. В немалой степени это связано с новыми ядрами ARM, при этом ядро Cortex X2 стало менее эффективным, чем его предшественник Cortex X1. Судя по всему, Cortex X3 ожидает такая же участь.

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 Согласно последним слухам, предположительно пришедшим из Тайваня, Cortex X3 будет даже менее эффективным, чем Cortex X2. Cortex X3 предлагает небольшой прирост производительности по сравнению с Cortex X2, но будет на 10% менее эффективным при тактовой частоте 3 ГГц или выше. Хотя чистая производительность ЦП не принесет существенных изменений, есть мнение, что производительность искусственного интеллекта вырастет на 100% по сравнению с Cortex X2.

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 Все выше сказанное основано на анализе техпроцессов нового поколения Samsung и TSMC. Поговаривают, что Qualcomm работает над возвратом к своим собственным большим ядрам, как например в Snapdragon 855 и Snapdragon 865. По общему мнению, фактическое возвращение не произойдет до 2024 года, когда должен появиться гипотетический Snapdragon 8 Gen 4. MediaTek, со своей стороны, не имеет таких планов из-за связанных с этим затрат на разработку. Хотя в сообщении ничего не говорится о Samsung, известно, что корейская компания распустила свою команду разработчиков чипов серии Mongoose ещё в 2019 году, поэтому возвращение к собственным ядрам маловероятно.

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