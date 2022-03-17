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Intel готовит материнскую плату DG2MB со встроенным графическим процессором Arc
Об этом стало известно, благодаря раскрытию информации из непубличной база данных Intel
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 Возможно некоторые не в курсе, что у Intel есть две базы данных о серии Ark: общедоступная и закрытая. Последняя доступна партнерам компании, подписавшим соглашение о неразглашении и первым получающим информацию до запуска продуктов. Igor’sLAB удалось получить такую информацию о новом графическом процессоре DG2.

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 Запись DG2MB, возможно, относится к дискретному графическому процессору DG2 распаянному непосредственно на материнской плате. Это объясняет, почему указывается тактовая частота 4 ГГц. В данном случае это будет тактовая частота центрального, а не графического процессора.

 Кроме того, это объясняет относительно высокий уровень TDP в 200 Вт. Хотя известно, что графический процессор DG2-512EU для настольных ПК, по слухам, имеет TDP 225 Вт, такая мощность не типична для мобильного графического процессора. Однако если этот TDP относится к максимальной мощности всех компонентов материнской платы, то это будет учитывать как центральный, так и графический процессор. Igor’sLAB сообщает, что графический процессор указан как BGA2660, это соответствует аналогичному флагманскому графическому процессору 512EU для ноутбуков.

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 Подытоживая все это, можно с уверенностью сказать, что в данном случае речь идет о материнской плате с предустановленным графическим процессором DG2. Возможно, она будет использоваться в эталонных ноутбуках Intel, которые могут стать интересными тонкими игровыми мобильными системами.

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