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Смартфоны серии iPhone 14 получат разные процессоры
Новая утечка серии показывает эксклюзивность A16 Bionic для старших моделей смартфонов
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 В сети появилась очередная утечка информации о будущих смартфонах Apple серии iPhone 14. Как сообщил надежный инсайдер Минг-Чи Куо, серия iPhone 14 будет включать четыре модели: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14. Это было известно давно, но новые подробности могут вызвать некоторое удивление.

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 Предположительно, Apple собирается использовать чипсет следующего поколения A16 Bionic исключительно в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Если это окажется правдой, то Apple впервые оснастит модели одного поколения совершенно разными процессорами, поскольку даже iPhone SE 2020 стоимостью 399 долларов, был выпущен с тем же A13 Bionic, что и iPhone 11 Pro Max.

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 Согласно источнику информации, iPhone 14 и iPhone 14 Max будут оснащены текущим процессором A15 Bionic, используемым в серии iPhone 13. Кроме того, два младших смартфона будут продолжать использовать оперативную память LPDDR4X, в то время как iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, наконец, перейдут на оперативную память стандарта LPDDR5. Предполагается, что iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут оснащены 6,1-дюймовыми AMOLED дисплеями с частотой 120 Гц, а iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max получат более крупные 6,7-дюймовые дисплеи. Все четыре модели также могут получить 6 ГБ оперативной памяти.

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#apple #iphone #iphone 13 #iphone 14 #apple a15 #a16 bionic
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Смартфоны серии iPhone 14 получат разные процессоры
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