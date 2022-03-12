Смартфон может получить чипсет Dimensity 810 от Mediatek





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Похоже, что Xiaomi готовит к выходу еще один телефон из серии Redmi Note 11, которая и так уже состоит из множества устройств. Хотя сама Xiaomi не раскрывает о Redmi Note 11 информацию, FCC указывает, что такая возможность очень вероятна. Как показано ниже, Xiaomi зарегистрировала модель под номером 22031116BG в FCC. Суффикс «G» обозначает, что компания намеревается продавать устройство по всему миру.

Понятно, что FCC не раскрывает маркетинговое название модели 22031116BG. Тем не менее это подтверждает, что Xiaomi будет продавать 22031116BG как смартфон под брендом Redmi. Кроме того, отмечается, что модель 22031116BG электрически идентична устройству 21091116AG, которым является POCO M4 Pro 5G. Таким образом, 22031116BG, среди прочего, имеет чипсет MediaTek Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Более того, FCC сообщает, что модель 22031116BG будет доступна в вариантах с одной и двумя SIM-картами, а также четырьмя вариантами памяти:

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ;

4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ;

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ;

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ.

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Если воспользоваться поиском по различным номерам IMEI, включенным в документацию FCC, то всплывает название модели Redmi Note 11S 5G. Похоже, что Xiaomi планирует перевыпустить POCO M4 Pro 5G как Redmi Note 11S 5G.