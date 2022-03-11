Дополнительные подробности о смартфонах появятся перед запуском серии Redmi K50

В начале месяца портал Xiaomiui сообщил, что грядущий флагман POCO F4 Pro появился в базах данных IMEI под модельным номером 22011211G. Предполагается, что он является переименованным смартфоном Redmi K50 Pro +, станет старшей моделью в линейке POCO F4 Pro и будет запущен во всем мире в конце этого года. Xiaomi уже сертифицировала модель 22011211G в Управлении по развитию средств массовой информации Infocomm (IMDA) в Сингапуре и модель 22021211RG в Федеральной комиссии по связи (FCC) в США.

реклама

Как показано на скриншоте ниже, IMDA подтверждает, что 22011211G является смартфоном с поддержкой сетей 5G благодаря чипсету Dimensity 9000. В свою очередь FCC опубликовала множество подробностей о модели 22021211RG, в том числе о том, что она имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч. Как и ожидалось, POCO F4 будет выпущен с MIUI 13 на основе Android 12, если судить по информации о Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ в Geekbench.

По общему мнению, POCO F4 может получить чипсет Snapdragon 870, который ожидается в Redmi K50. Инсайдер @Shadow_Leak считает, что POCO F4 может быть ребрендингом Xiaomi 12X, выпущенным в прошлом году в Китае. Xiaomi 12X может дебютировать по всему миру 15 марта вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь



