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POCO F4 может получить чипсет Snapdragon 870
Дополнительные подробности о смартфонах появятся перед запуском серии Redmi K50
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 В начале месяца портал Xiaomiui сообщил, что грядущий флагман POCO F4 Pro появился в базах данных IMEI под модельным номером 22011211G. Предполагается, что он является переименованным смартфоном Redmi K50 Pro +, станет старшей моделью в линейке POCO F4 Pro и будет запущен во всем мире в конце этого года. Xiaomi уже сертифицировала модель 22011211G в Управлении по развитию средств массовой информации Infocomm (IMDA) в Сингапуре и модель 22021211RG в Федеральной комиссии по связи (FCC) в США.

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 Как показано на скриншоте ниже, IMDA подтверждает, что 22011211G является смартфоном с поддержкой сетей 5G благодаря чипсету Dimensity 9000. В свою очередь FCC опубликовала множество подробностей о модели 22021211RG, в том числе о том, что она имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч. Как и ожидалось, POCO F4 будет выпущен с MIUI 13 на основе Android 12, если судить по информации о Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ в Geekbench.

 По общему мнению, POCO F4 может получить чипсет Snapdragon 870, который ожидается в Redmi K50. Инсайдер @Shadow_Leak считает, что POCO F4 может быть ребрендингом Xiaomi 12X, выпущенным в прошлом году в Китае. Xiaomi 12X может дебютировать по всему миру 15 марта вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

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